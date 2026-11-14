VTV en Provincia: el detalle del vencimiento que tenés que revisar antes del verano

Con la llegada de la temporada de viajes, muchos automovilistas bonaerenses empiezan a revisar los documentos del vehículo, las cubiertas y los gastos de la ruta. Sin embargo, hay un dato que suele quedar para último momento y puede generar problemas incluso si el auto parece estar en buenas condiciones: la fecha de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En la provincia de Buenos Aires, el calendario no depende de la fecha en la que cada conductor consigue un turno. Tampoco se renueva automáticamente un año desde el día de la inspección. Hay un criterio específico por patente, y conocerlo permite anticipar la gestión antes del movimiento turístico de diciembre y enero.

Qué patentes tienen que hacer la VTV en noviembre de 2026

Según el portal oficial de la VTV bonaerense, noviembre es el mes asignado a los vehículos cuya patente termina en 1. El esquema distribuye las terminaciones entre febrero y noviembre, mientras que diciembre no tiene un último número de dominio asignado. Esta organización rige para los vehículos alcanzados por la obligación, según su clase y antigüedad.

Terminación de la patente Mes de referencia 9 Septiembre 0 Octubre 1 Noviembre Sin terminación específica Diciembre

Que diciembre no tenga una terminación propia no significa que un auto con la VTV vencida pueda circular durante ese mes. Lo decisivo es la fecha de vigencia indicada en la documentación de cada vehículo. Por eso, quienes planean viajar en las próximas semanas deberían comprobarla y no guiarse solamente por el último número de la chapa.

Por qué hacer la verificación más tarde no cambia el vencimiento

Una confusión frecuente aparece cuando el conductor obtiene turno después del mes que le corresponde. El organismo provincial aclara que se puede realizar la inspección fuera de término, pero el vencimiento sigue asociado al mes asignado por patente. No se genera un nuevo año de vigencia contado desde el día en el que finalmente se hizo la revisión.

También se admite adelantar el trámite hasta 30 días antes del mes correspondiente, sin alterar la fecha habitual de vencimiento. Esta posibilidad resulta útil para organizarse, aunque no implica que todos los centros tengan turnos disponibles en cualquier momento. La recomendación es reservar con anticipación y conservar el comprobante de la gestión.

Cómo sacar turno para la VTV en la provincia de Buenos Aires

La reserva se realiza en el sistema oficial de turnos. Primero hay que crear una cuenta o ingresar con el usuario existente; después se cargan los datos del vehículo y se eligen la planta, el día y el horario ofrecidos. El sistema también permite consultar, cancelar o reprogramar una reserva.

Verificá que la patente y los datos del vehículo estén correctamente cargados.

Consultá la fecha de vencimiento del certificado actual antes de elegir un turno.

Elegí una planta habilitada y confirmá el horario disponible en el portal oficial.

Revisá que las luces, los neumáticos, los frenos y los elementos de seguridad se encuentren en condiciones.

Antes de pagar o entregar información personal, comprobá que estés operando en el dominio oficial provincial. La proliferación de sitios que aparentan gestionar turnos puede confundir a los conductores y hacer que terminen abonando intermediaciones innecesarias.

¿Se puede viajar con la VTV vencida si ya tengo turno?

Tener una reserva no equivale a contar con la verificación vigente. La web provincial señala expresamente que circular con la VTV vencida puede derivar en sanciones, aunque la inspección fuera de término se pueda realizar sin un recargo específico por esa demora. La validez del certificado y la existencia de una cita son situaciones distintas.

Para viajes dentro de la provincia, especialmente por rutas hacia la Costa Atlántica, Tandil, Mar del Plata o el interior bonaerense, lo más conveniente es resolver el trámite antes de salir. No hay que esperar a un control policial para descubrir que el certificado dejó de estar vigente.

Qué ocurre si el vehículo no supera la inspección

Los resultados y plazos de revisión dependen de las observaciones técnicas realizadas en la planta. Si la VTV sale condicional o rechazada, conviene leer el acta y seguir las indicaciones correspondientes, en lugar de interpretar que ambos estados habilitan a circular de la misma forma. La documentación entregada permite identificar qué reparaciones resultan necesarias.

En INFOZONA también explicamos qué pasa cuando un auto es observado o rechazado en la VTV y cuáles son los plazos. Para los conductores que preparan sus vacaciones, revisar el certificado a tiempo puede ahorrar una visita de urgencia a la planta y un inconveniente evitable durante el viaje.