Kicillof espera la definición del congreso sobre las paso para decidir si desdobla las elecciones bonaerenses de 2027

El gobernador bonaerense mantiene una estrategia expectante para decidir si unifica los comicios provinciales con los nacionales o si avanza con un desdoblamiento. Conocé los escenarios, los obstáculos logísticos y el impacto en la interna del peronismo.

Por qué las PASO condicionan el desdoblamiento en PBA

En el entorno de Kicillof entienden que, si las primarias siguen vigentes, es muy difícil separar las elecciones provinciales de las nacionales. El principal argumento es logístico.

Si se mantuvieran las PASO, los bonaerenses deberían ir a las urnas tres veces durante el 2027: primarias generales, y luego una eventual segunda vuelta nacional separada de la general provincial.

Por lo tanto, si las PASO continúan, el escenario más probable es una elección concurrente (o “pegada”), votando presidente, gobernador e intendentes en la misma fecha.

La fecha clave en el Senado y la negociación de Milei

La definición podría comenzar a destrabarse la próxima semana. El martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzará con el debate de la reforma electoral impulsada por el oficialismo.

Para suspender las primarias, el Gobierno necesita reunir los votos necesarios en el Congreso. Actualmente, mantiene conversaciones intensas con distintos bloques y gobernadores provinciales.

En este mapa de alianzas, el mandatario neuquén, Rolando Figueroa, se convirtió en un interlocutor clave. Sus senadores podrían acompañar la iniciativa, aunque el oficialismo aún busca los respaldos restantes.

El impacto en la interna del peronismo bonaerense

La decisión del Congreso repercutirá directamente en el rearmado del PJ provincial. Dentro del espacio que encabeza Kicillof, ven a las PASO como una herramienta útil para resolver candidaturas y ordenar la disputa por el liderazgo del justicialismo.

Si se eliminan las primarias, el gobernador estará obligado a negociar acuerdos directos con todos los sectores internos, incluyendo el kirchnerismo y el Frente Renovador.

El debate paralelo: ¿vuelven las reelecciones indefinidas?

Finalmente, otro de los puntos que sobrevuela la estrategia electoral bonaerense es la posibilidad de restablecer las reelecciones indefinidas para los intendentes.

Este debate se da en paralelo a la discusión sobre las PASO, y su aprobación modificaría sustancialmente las negociaciones territoriales y el peso político de los jefes comunales de cara a 2027.