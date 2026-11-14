Compras de fin de año y vacaciones: cómo aprovechar el 30% de ahorro y la financiación del banco provincia en noviembre

Si sos cliente del Banco Provincia (BAPRO) y querés adelantar las compras de Navidad o financiar tus vacaciones, la entidad activó beneficios de hasta el 30% de ahorro y planes de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard durante noviembre.

La propuesta incluye un Especial Noviembre sin tope de reintegro —vigente desde el jueves 12 hasta este sábado 14— y promociones semanales en delivery, indumentaria y turismo. Repasá todos los rubros alcanzados, las fechas exactas y los topes vigentes.

Especial Noviembre: hasta 30% de ahorro sin tope de reintegro

Durante tres jornadas consecutivas (jueves 12, viernes 13 y este sábado 14 de noviembre), los usuarios de tarjetas de crédito del banco pueden acceder a descuentos directos en jugueterías, librerías comerciales y de texto, farmacias, perfumerías, ópticas, uniformes, indumentaria, casas de deportes y bicicleterías.

Las condiciones de financiación varían según la marca del plástico utilizado, pero ninguna tiene límite de devolución:

Tarjetas Visa: ofrecen un 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés , sin tope de reintegro.

ofrecen un , sin tope de reintegro. Tarjetas Mastercard: otorgan un 25% de descuento más un 5% adicional (alcanzando el 30% total) y hasta 6 cuotas sin interés, también sin tope de reintegro.

Descuentos semanales en delivery, indumentaria y marcas destacadas

Además del especial de mitad de mes, el Banco Provincia mantiene activas promociones puntuales y recurrentes durante todo noviembre con fechas y topes específicos:

PedidosYa y Rappi: todos los domingos de noviembre , 20% de ahorro con Visa y Mastercard (tope de reintegro de $5.000 por transacción).

, con Visa y Mastercard (tope de reintegro de por transacción). Grupo Dexter: todos los viernes de noviembre , 15% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (tope de reintegro de $30.000 por transacción).

, con Visa y Mastercard (tope de reintegro de por transacción). Grupo Seven: el sábado 28 de noviembre , 20% de ahorro y 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (tope de reintegro de $20.000 por transacción).

el , con Visa y Mastercard (tope de reintegro de por transacción). Otras promos del mes: en la primera quincena también rigieron beneficios de hasta 18 cuotas sin interés en PSA (del 2 al 11), 12 cuotas en Decathlon (del 7 al 9), 10% y 12 cuotas en Grupo Open (del 2 al 4, tope $20.000) y hasta 12 cuotas en Aerolíneas Argentinas (del 2 al 8).

“Adelantate al verano”: cuotas sin interés para viajar y vacacionar

Pensando en la próxima temporada estival, la entidad bancaria habilitó el programa “Adelantate al verano” para financiar servicios vinculados al descanso y los traslados.

Los clientes pueden abonar en 4, 6 y 12 cuotas sin interés en comercios adheridos de los rubros automotores, ómnibus de larga distancia, hoteles y balnearios.

Qué gastos se pueden cubrir antes de diciembre

Con este esquema de beneficios, el BAPRO busca facilitar la planificación financiera de las familias antes del pico de consumo de diciembre.

Las promociones permiten resolver de forma anticipada tres frentes de gasto clave: los regalos de las fiestas, las reservas y pasajes de verano, y la compra de útiles, libros o uniformes escolares de cara al próximo ciclo lectivo.