Apuestas online: fecha límite para una ley clave y qué pasará con los menores

La discusión sobre las apuestas online vuelve a ocupar un lugar central en el Congreso. A pesar de las advertencias sobre el acceso de adolescentes a plataformas de juego y sus efectos en las familias, una propuesta nacional destinada a establecer controles sigue sin convertirse en ley. El calendario legislativo agrega ahora una presión concreta.

El debate involucra dos maneras diferentes de regular un mercado que funciona desde celulares, computadoras y billeteras digitales. Por un lado, un proyecto aprobado en Diputados hace dos años; por el otro, una iniciativa distinta presentada por el Gobierno nacional durante 2026. Las diferencias no son menores para quienes esperan cambios en publicidad, controles de edad y funcionamiento de las aplicaciones.

Mientras tanto, las medidas propuestas todavía no pueden presentarse como obligaciones generales ya vigentes. Esa aclaración es especialmente importante después de la circulación de anuncios sobre supuestos bloqueos automáticos de billeteras o prohibiciones totales que no se corresponden con una ley nacional sancionada.

Qué pasa con la ley contra las apuestas online y la fecha del 30 de noviembre

El proyecto de prevención de la ludopatía con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024 continúa pendiente de tratamiento en el Senado. Según los reportes legislativos difundidos este domingo 15 de noviembre de 2026, el expediente CD-26/24 corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre si la Cámara alta no avanza a tiempo.

Perder estado parlamentario no significa que las apuestas online pasen a ser libres de controles. Significa que el texto, tal como fue tramitado, podría dejar de avanzar y requerir una nueva presentación legislativa para reactivar ese proceso. Las normas provinciales y otras reglas ya existentes no desaparecen por la eventual caducidad de un proyecto nacional.

La iniciativa tiene pendiente su recorrido en comisiones del Senado. Hasta que no obtenga sanción definitiva, no corresponde anunciar como vigentes todas las medidas que contiene.

Qué controles sobre publicidad, clubes y menores prevé el proyecto aprobado en Diputados

El texto aprobado en 2024 proponía actuar sobre el juego online legal e ilegal. Entre sus puntos centrales estaba restringir la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas, una cuestión que involucra redes sociales, influencers, transmisiones y también al deporte.

Menores de 18 años: impedir el acceso efectivo a sitios de apuestas con mecanismos de verificación de identidad.

impedir el acceso efectivo a sitios de apuestas con mecanismos de verificación de identidad. Publicidad: limitar las promociones, los patrocinios deportivos y la presencia de contenidos comerciales en espacios a los que acceden adolescentes.

limitar las promociones, los patrocinios deportivos y la presencia de contenidos comerciales en espacios a los que acceden adolescentes. Controles de usuarios: incorporar mecanismos de autenticación y herramientas para detectar conductas de juego problemático.

incorporar mecanismos de autenticación y herramientas para detectar conductas de juego problemático. Medios de pago: introducir restricciones y límites para evitar que el acceso al dinero facilite apuestas de riesgo.

introducir restricciones y límites para evitar que el acceso al dinero facilite apuestas de riesgo. Autoexclusión y prevención: crear mecanismos para que las personas puedan bloquear su propio acceso y ampliar medidas educativas.

Estos mecanismos formaban parte del proyecto parlamentario; no constituyen por sí mismos una nueva regulación nacional en vigor. Además, no se puede dar por sentado que el texto final mantendrá cada artículo sin modificaciones si el Senado decide tratarlo.

La otra propuesta: qué presentó el Gobierno nacional en 2026

El 26 de mayo de 2026, el Gobierno informó sobre su propio proyecto de ley contra la ludopatía y las apuestas online. El eje de esa propuesta es combatir la explotación ilegal, impedir el acceso de menores, reforzar las campañas de prevención y establecer responsabilidades para quienes faciliten servicios a operadores no autorizados.

En el anuncio oficial, el Ejecutivo detalló que la iniciativa propone sanciones penales para la explotación de apuestas sin habilitación, facultades para bloquear dominios de juego ilegal y restricciones a los servicios de pago utilizados por esas plataformas. También contempla intervención de organismos como el Banco Central y la Sedronar.

Sin embargo, esa propuesta no es idéntica a la que aprobó Diputados en 2024. Mientras la primera abarca controles amplios sobre operadores habilitados, el proyecto del Gobierno pone mayor énfasis en el circuito ilegal y deja buena parte de la regulación del juego autorizado en manos de las provincias.

El texto y los objetivos difundidos por el Ejecutivo pueden consultarse en el anuncio oficial del Gobierno nacional. La coexistencia de dos iniciativas explica parte de la discusión política y jurídica que atraviesa el debate.

Qué ocurre en la Provincia de Buenos Aires con la regulación del juego

El debate nacional tiene un correlato bonaerense, porque las jurisdicciones provinciales tienen competencias sobre licencias y fiscalización de los operadores que actúan en su territorio. La Legislatura provincial también discute límites, campañas preventivas y herramientas para intervenir frente a las apuestas digitales entre menores.

En particular, la comisión de Ludopatía de Diputados bonaerenses no consiguió quórum el jueves 12 de noviembre para avanzar con los proyectos en tratamiento y anunció una nueva convocatoria para el martes siguiente. Son expedientes y procedimientos provinciales que no deben confundirse con la iniciativa pendiente en el Senado nacional.

INFOZONA informó los detalles de esa discusión en la nota sobre la falta de quórum y el próximo debate bonaerense. Una eventual aprobación en la Legislatura provincial tampoco equivaldría a la sanción automática de una ley nacional.

Cómo reconocer señales de apuestas problemáticas en adolescentes

El Ministerio de Justicia de la Nación publicó una guía actualizada en octubre de 2026 sobre los riesgos de las apuestas digitales entre adolescentes. El material oficial menciona factores como la publicidad intensiva en redes sociales, el acceso permanente a plataformas y el uso de medios de pago digitales.

Las señales que justifican prestar atención pueden incluir ocultar movimientos de dinero, pasar cada vez más tiempo pendiente de resultados, insistir en recuperar pérdidas o mostrar malestar cuando no es posible apostar. Una conducta aislada no permite formular un diagnóstico y debe abordarse con diálogo, sin estigmatizar.

Para padres, docentes y referentes de clubes, la prevención puede comenzar con conversaciones sobre las probabilidades reales de ganar, el funcionamiento de los pagos electrónicos y la diferencia entre entretenimiento y una conducta que genera perjuicios personales o económicos.

Las recomendaciones oficiales están disponibles en la guía Pautas para evitar que los adolescentes apuesten online. El documento incluye criterios para reconocer riesgos y promover un uso más seguro de los dispositivos.

Qué debería pasar ahora en el Congreso

La próxima instancia decisiva será comprobar si el Senado incorpora el proyecto con media sanción a su agenda antes de la fecha de vencimiento señalada. Para saber qué restricciones comenzarán a regir, habrá que seguir el texto finalmente sancionado y su eventual promulgación, en lugar de atribuir vigencia a cualquiera de las propuestas que circulan.

Con dos iniciativas nacionales de alcance distinto y proyectos provinciales que siguen en debate, la cobertura necesita separar cuidadosamente lo aprobado, lo que falta votar y lo que ya está vigente. Para las familias preocupadas por las apuestas online, esa diferencia permite comprender qué controles existen realmente hoy y cuáles siguen siendo promesas legislativas.