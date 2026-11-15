Cuánto cuesta construir una pileta de material en Argentina: precios 2026

Con las primeras jornadas de calor de noviembre, tener una pileta propia vuelve a aparecer entre los proyectos de muchas familias. La alternativa de material permite elegir las medidas, la profundidad y las terminaciones, aunque también exige planificar una obra que puede extenderse varias semanas.

A diferencia de una pileta prefabricada, una de hormigón se construye en el mismo terreno y requiere coordinar excavación, estructura, impermeabilización, cañerías y filtrado. Por eso, dos presupuestos para una pileta aparentemente similar pueden ser muy distintos.

En esta guía, INFOZONA analiza los valores publicados para 2026, explica los rubros que más encarecen la obra y detalla qué debería incluir un presupuesto para evitar gastos inesperados.

Cuánto sale construir una pileta de hormigón en 2026

Una pileta residencial de hormigón puede representar una inversión de entre $8,26 millones y $25,83 millones en el mercado de Buenos Aires, de acuerdo con las referencias publicadas por la plataforma de servicios Servidos y actualizadas a noviembre de 2026. Ese rango contempla obras residenciales con características y terminaciones diferentes; no equivale a un precio fijo por tamaño ni a una cotización vigente para cualquier localidad argentina.

El presupuesto puede quedar por debajo o por encima de esos valores si la pileta es pequeña, si el terreno presenta dificultades, si se incluyen accesorios especiales o si se eligen revestimientos más costosos. También importa si el contratista entrega la obra lista para utilizar o si solo presupuestó el vaso de hormigón.

Concepto Referencia 2026 Qué conviene comprobar Pileta residencial de hormigón $8.260.000 a $25.830.000 Rango orientativo de obra en CABA y GBA Obra de gran tamaño o con extras Puede superar $25.830.000 Solárium, cascada, hidromasaje y revestimientos Visita de albañil para relevamiento $15.800 a $29.500 Consultar si se descuenta del presupuesto Jornal de oficial albañil $53.000 a $93.500 Dato para comparar tareas, no para estimar toda la obra

Los valores corresponden a una guía de precios de Servidos relevada en noviembre de 2026. Deben tomarse como orientación y no como presupuestos cerrados. En el interior bonaerense, los traslados, la disponibilidad de maquinaria y los proveedores pueden cambiar el total.

Qué trabajos incluye una pileta de material terminada

Cuando una empresa anuncia una pileta “llave en mano”, es importante pedir que esa expresión esté respaldada por una lista concreta de tareas. De lo contrario, puede haber diferencias importantes en el precio final.

Movimiento de suelo: replanteo, excavación y retiro o distribución de la tierra sobrante.

replanteo, excavación y retiro o distribución de la tierra sobrante. Estructura: hierro, hormigón, paredes, piso y los trabajos de curado que correspondan.

hierro, hormigón, paredes, piso y los trabajos de curado que correspondan. Impermeabilización: tratamiento y pruebas para evitar filtraciones.

tratamiento y pruebas para evitar filtraciones. Instalación hidráulica: desagües, retornos, skimmers y conexiones.

desagües, retornos, skimmers y conexiones. Filtrado: bomba, filtro, instalación eléctrica y puesta en marcha.

bomba, filtro, instalación eléctrica y puesta en marcha. Terminación: pintura para piscinas, revestimiento elegido, borde y sellados.

Algunos contratos incluyen el borde inmediato de la pileta, pero no el solárium completo. Otros contemplan la bomba y el filtro, pero dejan la instalación eléctrica a cargo del propietario. Estos puntos deberían quedar definidos por escrito antes de comenzar.

Qué diferencia de precio hay entre hormigón y fibra de vidrio

La principal ventaja del hormigón es la personalización: puede adaptarse mejor a un terreno irregular o incorporar bancos, escalones, distintos niveles y formas a medida. La fibra de vidrio, en cambio, llega como un casco prefabricado que suele reducir la duración de la instalación y facilita conocer el modelo final desde el comienzo.

No sería correcto comparar únicamente el precio del casco de fibra contra el presupuesto total de una pileta de material. Para obtener una comparación útil hay que sumar excavación, colocación, filtración, instalaciones, bordes y acondicionamiento del patio en ambas alternativas.

Ver también: Cuánto cuesta instalar una pileta de fibra en Argentina: precios y gastos 2026.

La medida y la profundidad cambian el presupuesto

Una pileta familiar rectangular de 6 por 3 metros tiene 18 metros cuadrados de superficie de agua. Si su profundidad media fuera de 1,40 metros, contendría aproximadamente 25.200 litros, antes de descontar escalones y otras estructuras. Una de 8 por 4 metros con igual profundidad media tendría un volumen estimado de 44.800 litros.

Estos ejemplos explican por qué no alcanza con comparar largos: a mayor superficie y volumen suelen aumentar los requerimientos de excavación, materiales, bomba, tiempo de obra y productos de mantenimiento. La capacidad final depende de la geometría real.

Los cinco gastos que suelen quedar fuera del precio anunciado

El retiro de la tierra es uno de los puntos más importantes. Si el terreno no tiene acceso para una máquina, parte de la excavación puede requerir más trabajo manual. También puede ser necesario alquilar un volquete o contratar un camión.

Otro rubro es la instalación eléctrica: el sistema de filtración necesita una alimentación segura y protecciones acordes. Además pueden sumarse un cerco de protección, una cubierta, iluminación, drenajes y el tratamiento del suelo alrededor de la pileta.

Los acabados estéticos también cuentan. Una pintura especial tiene costos y mantenimiento distintos a un revestimiento con venecitas o porcelanato apto para piscinas. No todos los materiales sirven para cualquier estructura ni exigen el mismo procedimiento de colocación.

Cuánto tarda construir una pileta de material

El plazo puede ir de varias semanas a algunos meses. No depende solo de cuántas personas trabajen: la excavación, el armado, el hormigonado, los tiempos técnicos de curado, la impermeabilización y las terminaciones tienen una secuencia que conviene respetar.

Si el objetivo es estrenar la pileta durante el próximo verano, noviembre es un momento para solicitar visitas y comparar propuestas, pero no conviene aceptar una fecha de entrega sin un cronograma que contemple eventuales lluvias y demoras de materiales.

Qué pedir antes de contratar la construcción

La forma más segura de comparar presupuestos es entregar a dos o tres empresas las mismas especificaciones de medidas, profundidad, acceso al terreno, equipamiento y terminaciones. Pedí que identifiquen el alcance, los materiales, la garantía, los pagos por avance y el plazo de ejecución.

También consultá con el municipio por las condiciones locales de obra y por la seguridad del sector, especialmente cuando hay chicos en la vivienda. No existe una única regla de permisos aplicable a todos los partidos.

Además del costo inicial, hay que tener en cuenta que una pileta exigirá gastos todos los meses de uso. Ver también: Cuánto cuesta mantener una pileta durante el verano: todos los gastos de 2026.

La diferencia entre un proyecto bien presupuestado y una obra con sobrecostos no suele estar en un solo precio: está en qué se contrató exactamente, qué quedó afuera y quién se responsabiliza por cada etapa.