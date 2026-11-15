Cuánto cuesta comprar un aire acondicionado en Argentina en 2026 y dejarlo instalado

Con el verano cerca, muchas familias buscan un aire acondicionado para un dormitorio o un living. Sin embargo, la cifra que aparece en la vidriera o en una tienda online no siempre representa la inversión final: después de comprar el equipo hay que instalarlo y verificar si hacen falta materiales o trabajos eléctricos adicionales.

La tecnología elegida también modifica el presupuesto. Los equipos inverter suelen tener un precio de compra distinto a los modelos convencionales, pero pueden ofrecer un consumo más eficiente según el uso, el ambiente y la etiqueta energética.

INFOZONA relevó precios publicados en noviembre de 2026 y referencias técnicas para estimar cuánto puede costar comprar y dejar funcionando un aire acondicionado en una vivienda argentina.

Cuánto cuesta comprar un aire acondicionado split en noviembre de 2026

En la plataforma bonaerense Provincia Compras, el catálogo de climatización muestra opciones split desde alrededor de $700.000 a $800.000 para algunos equipos de menor capacidad o modelos convencionales y valores por encima de $1,5 millones para diversos inverter y unidades más potentes. No existe un precio único: influyen la marca, la potencia, el stock, las promociones y el financiamiento.

Como referencias observadas en el catálogo consultado, un split Philco frío/calor de 3.400 W aparece a $752.299; un BGH inverter de 3.650 W, a $997.499; y un BGH inverter de 5.400 W, a $1.587.460. Los importes pueden cambiar sin aviso y deben corroborarse antes de comprar.

Ejemplo publicado en noviembre de 2026 Precio del equipo Tipo Philco 3.400 W frío/calor $752.299 Split convencional BGH 3.650 W frío/calor inverter $997.499 Split inverter BGH 5.400 W frío/calor inverter $1.587.460 Split inverter de mayor capacidad

Los ejemplos corresponden a avisos del catálogo de climatización de Provincia Compras, consultado el 15 de noviembre de 2026. Son referencias comerciales puntuales, no una canasta representativa de todo el mercado.

Cuánto hay que sumar por instalar el equipo

Comprar el aire acondicionado no incluye necesariamente dejarlo operativo. La Cámara Argentina de Matriculación de Técnicos en Refrigeración, Electrónica y Climatización (CAMTREC) publica tarifas sugeridas de mano de obra que ayudan a construir el presupuesto, pero no son obligatorias.

Entre las referencias publicadas para 2026 aparecen $185.000 a $235.000 para unidades de 2.250 frigorías, $205.000 a $245.000 para las de 3.000 a 4.500 y $225.000 a $280.000 para equipos de 6.000 frigorías. Los materiales y las dificultades de acceso pueden cobrarse aparte.

La información sobre tarifas y tareas se desarrolla en otra guía del sitio. Ver también: Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado en Argentina: precios 2026.

Presupuesto completo: ejemplos de compra más instalación

Para tener una referencia concreta, se puede combinar el precio publicado de un equipo con un rango de mano de obra orientativo. La tabla no incluye cañerías, soportes ni otros materiales que el instalador pudiera facturar aparte, tampoco envío o reformas eléctricas.

Equipo tomado como ejemplo Precio del equipo Equipo + mano de obra orientativa Philco 3.400 W $752.299 $957.299–$997.299 BGH inverter 3.650 W $997.499 $1.202.499–$1.242.499 BGH inverter 5.400 W $1.587.460 $1.812.460–$1.867.460

Los ejemplos suman precios comerciales con la tarifa de mano de obra sugerida correspondiente a su capacidad aproximada: $205.000–$245.000 para los dos equipos medianos, y $225.000–$280.000 para el de mayor potencia como aproximación. La categoría exacta debe confirmarla el técnico según las frigorías reales del modelo. No son presupuestos de empresas ni precios finales garantizados.

Cuánto cambia el precio por los metros de cañería y los trabajos extras

Una instalación simple puede quedar muy cerca del presupuesto previsto, pero si las unidades interior y exterior están lejos, aumenta el uso de cobre, aislación y cableado. El trabajo en altura, el acceso a balcones, los soportes especiales y la necesidad de un circuito eléctrico también pueden encarecer la tarea.

Al pedir cotización, solicitá que la empresa indique exactamente qué materiales están incluidos y cuántos metros de conexiones cubre el precio. La expresión “instalación básica” no significa lo mismo para todos los prestadores.

Qué significa comprar un aire inverter

En un equipo convencional, el compresor trabaja con ciclos de encendido y apagado para mantener la temperatura. La tecnología inverter permite regular la velocidad del compresor de forma más progresiva y adaptar el consumo a la demanda del ambiente.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) señala en sus recomendaciones de climatización eficiente que la tecnología inverter puede reducir el consumo frente a determinados equipos tradicionales y aconseja observar la etiqueta energética. El ahorro concreto depende del uso y de las características de la vivienda; no es correcto prometer un porcentaje idéntico para todos los hogares.

Qué capacidad conviene para un dormitorio o living

Los metros cuadrados son un dato inicial, pero no el único. También importan la orientación solar, la altura del techo, el aislamiento, el tamaño de las ventanas y cuántas personas ocupan el espacio. Elegir un equipo solamente por precio puede llevar a comprar uno insuficiente.

Antes de pagar, conviene solicitar a un técnico un cálculo de capacidad para el ambiente real. Un equipo sobredimensionado tampoco es necesariamente mejor: puede costar más y no ofrecer el desempeño esperado.

Qué revisar antes de pagar un aire acondicionado en cuotas

Si se compra con financiación, es importante mirar el precio de contado y el costo financiero total, no solo el monto mensual. Las promociones bancarias pueden tener topes, condiciones o productos seleccionados.

También consultá si el comercio incluye el envío, si ofrece un instalador recomendado y qué documentación necesita el fabricante para conservar la garantía. La instalación debería quedar respaldada por un comprobante y respetar los procedimientos indicados en el manual.

Cómo evitar que el aire dispare la factura de luz

El ENRE recomienda temperaturas de alrededor de 24 a 25 °C durante el día, cerrar puertas y ventanas mientras el equipo funciona y mantener limpios los filtros. También destaca la importancia de elegir equipos eficientes.

Un presupuesto responsable contempla tres costos diferentes: compra del aparato, instalación y electricidad durante los años de uso. El modelo más barato en la caja no siempre es el más conveniente para una familia que va a utilizarlo muchas horas cada verano.