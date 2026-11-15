Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado en Argentina: precios 2026

Cuando llega el momento de colocar un aire acondicionado nuevo, el precio del equipo suele llevarse toda la atención. Sin embargo, la instalación puede representar otro gasto importante, especialmente si el condensador queda lejos del ambiente, hay que trabajar en altura o la instalación eléctrica de la vivienda necesita modificaciones.

Con el verano cada vez más cerca, pedir un presupuesto completo permite evitar una sorpresa frecuente: contratar una tarifa básica y descubrir después que las cañerías, los soportes, el cableado o la perforación se cobran aparte. Para esta guía, INFOZONA comparó las tarifas de referencia de una cámara de técnicos con rangos publicados por plataformas que conectan instaladores y clientes durante 2026.

Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado split en Argentina en 2026

Los valores de instalación publicados en 2026 muestran una diferencia considerable según el prestador y lo que incluya el servicio. Para una instalación residencial habitual, las referencias consultadas arrancan alrededor de $130.000–$150.000 por mano de obra en algunos servicios de mercado, mientras que la CAMTREC propone para equipos pequeños y medianos rangos que comienzan en $185.000 y alcanzan $245.000 o más según la capacidad. Son referencias diferentes, no una tarifa nacional obligatoria.

La cámara publica una tabla de mano de obra exclusivamente, actualizada en septiembre de 2026 y consultada el 14 de noviembre. No incluye materiales, trabajos en altura, viáticos ni dificultades de obra. Esta es la comparación por capacidad:

Tipo de equipo Tarifa sugerida de mano de obra (CAMTREC) Qué conviene revisar Split 2.250 frigorías $185.000 a $235.000 Distancia entre unidades y soporte exterior Split 3.000 a 4.500 frigorías $205.000 a $245.000 Cañería, desagüe y acceso Split 6.000 frigorías $225.000 a $280.000 Potencia, sujeciones y alimentación Split 7.000 a 8.000 frigorías $245.000 a $305.000 Trabajo en altura y complejidad Piso-techo 9.000 frigorías $410.000 a $610.000 Instalación comercial y mayores exigencias

Los valores pertenecen a las tarifas orientativas de la Cámara Argentina de Matriculación de Técnicos en Refrigeración, Electrónica y Climatización (CAMTREC). La entidad aclara expresamente que el presupuesto final corresponde al técnico y puede variar por condiciones de trabajo.

Como comparación, Clickie publicó en octubre de 2026 un rango de $130.000 a $150.000 de mano de obra para equipos de hasta 3.000 frigorías, y de $170.000 a $300.000 para unidades de más de 4.500. Servidos informó en noviembre referencias de $137.000 a $214.000 para unidades chicas en Buenos Aires. Las cifras no son directamente equivalentes porque cada publicación utiliza su propia metodología y puede definir diferente el alcance de una instalación estándar.

Qué incluye una instalación de aire acondicionado y qué se paga aparte

Para saber si una cotización es competitiva hay que pedir el alcance por escrito. Habitualmente la colocación de un split contempla fijar la unidad interior, montar la exterior en una ubicación adecuada, preparar las conexiones frigoríficas, resolver el desagüe de condensados, verificar la estanqueidad y realizar la puesta en marcha según el manual del fabricante.

No obstante, la palabra “instalación básica” no significa lo mismo en todos los presupuestos. Algunos instaladores incluyen una cantidad determinada de metros de tubería de cobre y aislación; otros cobran por separado todos los materiales. Lo mismo ocurre con ménsulas, cable de interconexión, canaletas, perforaciones especiales o una nueva alimentación eléctrica.

Cañerías de cobre y aislación: preguntá cuántos metros incluye el servicio, cuáles son los diámetros adecuados y el costo del tramo excedente.

preguntá cuántos metros incluye el servicio, cuáles son los diámetros adecuados y el costo del tramo excedente. Soportes o ménsulas: verificar que sean compatibles con el peso del condensador y el tipo de pared.

verificar que sean compatibles con el peso del condensador y el tipo de pared. Desagüe: debe tener recorrido y pendiente adecuados, sin descargar donde pueda afectar a otras viviendas o al espacio público.

debe tener recorrido y pendiente adecuados, sin descargar donde pueda afectar a otras viviendas o al espacio público. Electricidad: si es necesaria una línea dedicada, tablero o protección adicional, el trabajo puede requerir un electricista habilitado.

si es necesaria una línea dedicada, tablero o protección adicional, el trabajo puede requerir un electricista habilitado. Acceso a la unidad exterior: terraza, balcón, fachada o altura pueden cambiar el precio.

terraza, balcón, fachada o altura pueden cambiar el precio. Puesta en marcha: consultar si incluye las verificaciones indicadas por el fabricante y una constancia del trabajo realizado.

La recomendación es pedir dos importes diferenciados: mano de obra y materiales/equipamiento complementario. Sin esa distinción, es fácil comparar una cotización de solo colocación con otra que incluye elementos que realmente hay que comprar.

Ejemplo de presupuesto: cuánto cuesta poner un split de 3.000 frigorías

Supongamos que una vivienda ya tiene el equipo nuevo y se necesita instalar un split de 3.000 frigorías en planta baja. Con la tabla de CAMTREC, la mano de obra sugerida para una unidad de 3.000 a 4.500 frigorías es de $205.000 a $245.000. Ese es el punto de partida, no el precio final: hay que sumar los materiales y los adicionales que no estén incluidos en el contrato.

En cambio, si se recibe una oferta de mercado de $150.000 que ya incluye tres metros de cañería y soportes, no sería correcto añadir nuevamente esos componentes sin verificarlo. El dato clave es el precio total puesto en funcionamiento y la descripción técnica de la tarea.

Los costos de conexiones eléctricas adicionales también pueden ser relevantes. En su guía de octubre, Clickie publicó $45.000 a $100.000 como referencia para trabajos de conexión eléctrica de aire acondicionado, sujetos a complejidad. Solo deben incorporarse al cálculo cuando la instalación efectivamente lo necesite y un profesional determine el alcance seguro.

Cuánto sale instalar un aire acondicionado de 4.500 o 6.000 frigorías

Un equipo de mayor capacidad puede demandar caños, soportes y condiciones eléctricas diferentes. La tabla CAMTREC ubica la mano de obra sugerida de 3.000 a 4.500 frigorías en $205.000–$245.000 y la de 6.000 frigorías en $225.000–$280.000. Son rangos cercanos porque muchos componentes de la tarea son parecidos, pero los precios se elevan cuando hay una mayor distancia entre las unidades o dificultades de montaje.

No hay que elegir la potencia solamente en función de los metros cuadrados. Un dormitorio con buena aislación y poca exposición solar puede requerir una capacidad muy distinta a un living con grandes ventanales orientados al oeste o a un último piso que recibe sol gran parte del día.

Para tomar una decisión adecuada conviene que el instalador evalúe superficie, altura del techo, orientación, aislación, cantidad de ocupantes y fuentes de calor. Comprar un equipo demasiado chico puede traducirse en escaso confort; uno sobredimensionado tampoco es necesariamente la mejor alternativa.

Cuánto puede aumentar el precio por materiales, cañerías y trabajo en altura

Las fuentes consultadas coinciden en que los presupuestos más difíciles son aquellos que se salen del montaje sencillo. CAMTREC señala explícitamente entre los factores que justifican adicionales la altura, andamios o equipos de elevación, distancias de más de cinco metros, perforaciones complejas, caños embutidos y traslados fuera del radio habitual.

Un departamento sin balcón puede requerir un procedimiento especial para llegar al lugar donde debe fijarse la unidad exterior. En esos casos, la decisión no pasa únicamente por cuánto cobra el técnico: también hay que priorizar la seguridad de trabajo, la resistencia de los anclajes y las normas del edificio.

Si la unidad exterior debe atravesar un patio o instalarse lejos de la interior, aumentan la longitud de las conexiones y la necesidad de cuidar las indicaciones del fabricante. Una distancia inadecuada o una instalación mal realizada puede afectar el funcionamiento y la garantía del equipo.

Quién debe instalar el aire y qué revisar sobre la garantía

Antes de contratar, pedí antecedentes, identificación del responsable y constancia de capacitación o matrícula si corresponde. CAMTREC ofrece un registro para verificar técnicos matriculados en su sistema, aunque esa credencial no reemplaza los demás requisitos que pudieran aplicar según la actividad y la jurisdicción.

También pedí una factura o comprobante donde consten modelo del equipo, fecha y descripción de los trabajos. Es especialmente importante cuando el fabricante condiciona la garantía a una instalación correcta y a procedimientos técnicos previstos en el manual.

Si vivís en un departamento, revisá antes el reglamento del consorcio: la ubicación del condensador, posibles cambios visibles en la fachada, el drenaje y los ruidos pueden estar sujetos a condiciones. En una casa, comprobá que la pared soporte el equipo y que el desagüe no afecte a terceros.

¿Hay que cargar gas a un aire acondicionado nuevo?

Un split nuevo normalmente se entrega con una carga de refrigerante prevista por el fabricante para determinadas condiciones y longitudes de cañería. Eso no significa que siempre pueda instalarse sin controles: el profesional debe seguir el manual, comprobar conexiones y verificar si la longitud de la instalación requiere un ajuste.

Una recarga de refrigerante cobrada automáticamente como requisito para cualquier equipo nuevo debería explicarse técnicamente. Si un aire que funcionaba bien pierde rendimiento porque falta refrigerante, también es necesario revisar si existe una fuga; añadir gas sin resolver la causa no constituye una reparación completa.

Cómo elegir entre un técnico particular, una empresa y el servicio de la tienda

Una tienda de electrodomésticos puede ofrecer instalación a través de un prestador tercerizado; un técnico independiente puede presupuestar directamente; y las empresas de climatización suelen trabajar con equipos de distintos tamaños. Ninguna modalidad es necesariamente más económica en todos los casos.

Compará precio final, materiales incluidos, garantía escrita, plazo de ejecución y capacidad de respuesta. El instalador también debería indicar cuándo podrá realizar la tarea: con el inicio del calor, la demanda suele subir y puede ser más difícil conseguir una fecha cercana.

Si el equipo comprado necesita una línea eléctrica nueva, una perforación especial o un soporte sobre fachada, procurá que el presupuesto quede cerrado después de la visita técnica. En obras complejas, una cotización telefónica general puede no representar el costo final.

Preguntas frecuentes sobre la instalación de aire acondicionado

¿Cuánto cobran por colocar un split de 3.000 frigorías?

Como referencia, CAMTREC sugiere $205.000 a $245.000 de mano de obra para la categoría de 3.000 a 4.500 frigorías, con valores publicados en septiembre de 2026. Existen ofertas de mercado inferiores, pero pueden incluir prestaciones y materiales distintos.

¿El precio incluye el aire acondicionado?

En las tablas de instalación analizadas, no. Los montos principales corresponden al trabajo de montaje. La compra del equipo es un gasto independiente, salvo que una tienda o prestador ofrezca expresamente un paquete de venta e instalación.

¿Cuántos metros de cañería suelen incluir?

Algunos prestadores ofrecen una instalación estándar con aproximadamente tres metros de conexiones, mientras que otros presupuestan el material aparte. Pedí el detalle por escrito: no existe una inclusión universal aplicable a todos los avisos.

¿Se puede instalar un aire acondicionado en un departamento?

Sí, siempre que haya lugar apropiado y se cumplan las condiciones técnicas y del edificio. Consultá al consorcio si la unidad exterior o el drenaje afectan fachadas o espacios comunes.

¿Cuánto tarda el trabajo?

Una instalación residencial sencilla puede completarse en una visita, pero la duración cambia por cañerías, acceso, altura, necesidad de trabajos eléctricos y verificaciones. Es preferible pedir una estimación para el domicilio particular antes que confiar en un plazo fijo anunciado.

¿Conviene comprar el equipo y la instalación juntos?

Puede resultar conveniente si el precio final, la garantía y los materiales están claramente especificados. Antes de aceptar, compará con al menos otra cotización de colocación independiente, evaluando el mismo alcance.