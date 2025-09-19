Confirmaron los salarios de octubre para empleados de comercio y un nuevo bono mensual

Los Empleados de Comercio conocen ya la distribución salarial correspondiente a octubre de 2025, después de la homologación oficial del último acuerdo paritario. Este acuerdo determina un incremento del 6% total, escalonado entre julio y diciembre, junto con un bono mensual no remunerativo de $40.000, que beneficiará a más de un millón de trabajadores a nivel nacional.

Detalles del acuerdo paritario y su homologación

El convenio fue resultado de la negociación entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). Con la homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el esquema se consolida y se establece su aplicación para cada categoría laboral.

Cómo se aplica el aumento salarial hasta diciembre

El acuerdo prevé un aumento del 1% mensual sobre el salario básico de junio de 2025. La distribución se realiza de la siguiente forma:

Julio: +1%

Agosto: +1%

Septiembre: +1%

Octubre: +1%

Noviembre: +1%

Diciembre: +1%

Adicionalmente, se pagará un bono mensual no remunerativo de $40.000 durante el mismo periodo.

Componentes del salario para empleados de comercio

El salario de un empleado de comercio se compone de los siguientes elementos:

Sueldo básico , variable según la categoría y sujeto a aumentos convencionales.

, variable según la categoría y sujeto a aumentos convencionales. Suma fija no remunerativa mensual de $40.000 .

. Antigüedad : 1% por año trabajado, aplicable tanto al básico como a las sumas no remunerativas.

: 1% por año trabajado, aplicable tanto al básico como a las sumas no remunerativas. Presentismo, de acuerdo al artículo 40 del CCT 130/75.

Escalas salariales octubre 2025 por categoría

Con el aumento y el bono mensual, los salarios de referencia quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Sueldo Básico Total con Bono Administrativo A $1.047.131 $1.087.131 Administrativo B $1.051.637 $1.091.637 Administrativo C $1.056.137 $1.096.137 Vendedor A $1.050.882 $1.090.882 Vendedor B $1.073.401 $1.113.401 Vendedor C $1.080.904 $1.120.904

¿Qué se espera para los próximos meses en el salario?

La tendencia continuará con un incremento adicional de un punto porcentual en noviembre y diciembre de 2025, junto al bono. A partir de enero de 2026, se espera que el bono deje de pagarse, consolidándose solo el 6% sobre los básicos.

Este acuerdo busca proporcionar un ingreso extra sostenido en la segunda mitad del año, tratando de mitigar los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.