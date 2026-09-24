Factura de gas: hoy se define un cambio que podría dejar a 94 municipios bonaerenses sin un beneficio clave

La factura de gas vuelve a quedar en el centro de la atención este jueves por una definición que puede modificar uno de los beneficios tarifarios más extendidos de la Provincia de Buenos Aires. El Senado debate una reforma del Régimen de Zona Fría y el resultado puede cambiar quiénes conservan el descuento automático por ubicación geográfica.

La discusión alcanza de manera directa a hogares de ciudades grandes y pequeñas del interior bonaerense. El dato que concentra la atención es que 94 municipios de la Provincia podrían dejar de contar con el beneficio territorial automático si el proyecto queda sancionado en los términos en los que llegó a la Cámara alta.

Qué se define hoy con el régimen de Zona Fría

El proyecto busca reducir el alcance geográfico del régimen y mantener la cobertura automática en las zonas consideradas patagónicas, además de Malargüe y la Puna. En territorio bonaerense, Patagones sería el distrito que conservaría el beneficio por su pertenencia a la Patagonia.

Para los demás distritos alcanzados actualmente por la ampliación de Zona Fría, el cambio implicaría dejar de recibir el descuento por el solo hecho de vivir en una zona incorporada al régimen. La asistencia pasaría a depender de otros criterios sociales y económicos previstos por el esquema.

La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados. La votación nominal de esa cámara puede consultarse en el sitio oficial de Diputados.

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Cuántos hogares bonaerenses quedarían alcanzados

Las estimaciones difundidas durante el debate ubican en torno a 1,24 millones de hogares bonaerenses el universo que podría dejar de tener el beneficio automático ligado a Zona Fría. A nivel nacional, el cambio alcanzaría a varios millones de usuarios.

Entre los municipios incluidos aparecen, entre otros, Bahía Blanca, General Pueyrredon, Tandil, Olavarría, Azul, Balcarce, 25 de Mayo, 9 de Julio, Bragado, Chivilcoy, Arrecifes, Baradero, Dolores, Coronel Suárez y Coronel Pringles.

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No significa que todos esos hogares vayan necesariamente a pagar tarifa plena en cualquier circunstancia. La reforma diferencia el beneficio territorial de otros mecanismos de asistencia, por lo que cada usuario deberá mirar su situación particular si finalmente la norma entra en vigencia.

Qué pasa con quienes ya reciben otros subsidios

El cambio en Zona Fría no debe confundirse con el sistema general de subsidios energéticos. Durante 2026 ya comenzó a aplicarse un esquema focalizado que contempla ingresos y otras condiciones del hogar.

Por eso, una familia que deje de estar alcanzada por el beneficio automático de Zona Fría podría, según su situación, continuar dentro de otro esquema de asistencia. Conviene revisar los datos declarados y la categoría asignada antes de sacar conclusiones sobre el monto final de la próxima factura.

En esta guía se puede consultar cómo funciona la inscripción al registro de subsidios de luz y gas.

Cuándo podría verse el cambio en las facturas

La definición legislativa de este jueves es un paso clave, pero una eventual aprobación no implica que la factura cambie de un día para el otro. Si el Senado sanciona el texto sin modificaciones, luego deberán cumplirse los pasos formales de promulgación y reglamentación que correspondan.

Hasta que eso ocurra, los usuarios deben guiarse por la normativa y los beneficios que figuren vigentes en su facturación. La fecha concreta de aplicación será uno de los datos centrales a seguir una vez que termine el tratamiento parlamentario.