Cuenta dni: cómo ahorrar hasta $8. 000 en gastronomía este 26 y 27 de septiembre

Si tenés pensado salir a comer fuera de casa o pedir comida este fin de semana, la billetera virtual del Banco Provincia te permite reducir el gasto de forma directa. Durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre podés acceder a un 25% de ahorro en comercios adheridos con un tope de devolución significativo.

Porcentaje de descuento y tope de reintegro por persona

La promoción otorga un 25% de reintegro en el rubro gastronomía durante las jornadas del sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

El beneficio establece un tope unificado de $8.000 por semana y por persona, el cual se puede alcanzar acumulando consumos.

Para obtener la devolución máxima de $8.000 es necesario realizar consumos totales por $32.000 en comercios participantes.

Ejemplos prácticos para aprovechar el beneficio

Al ser un tope unificado por semana, no es obligatorio gastar el monto total en una sola cuenta o establecimiento.

Si realizás un consumo de $20.000, el reintegro automático que recibirás en tu cuenta será de $5.000.

En caso de acumular compras por $32.000 durante el fin de semana, alcanzarás el techo máximo permitido de $8.000.

Modalidades de pago habilitadas y exclusiones

Para que el reintegro se aplique correctamente, el pago debe hacerse mediante QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI o Cuenta DNI Comercios.

El descuento no aplica al escanear QR de Mercado Pago u otras billeteras, ni abonando con tarjetas de crédito, débito físico o transferencias.

La promoción es exclusiva para consumo familiar y los fondos se acreditan en la cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Últimas fechas de septiembre y cómo buscar locales adheridos

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre corresponden a los últimos días del mes para utilizar la promoción gastronómica.

Los usuarios pueden verificar previamente qué restaurantes, bares y locales participan a través del buscador oficial de comercios del Banco Provincia.

De esta forma, podés planificar tu salida y asegurarte de que el comercio elegido esté dentro de la nómina de la billetera digital.