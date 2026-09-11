Colapinto EN VIVO: horarios del GP de España y dónde ver prácticas y clasificación online

Colapinto EN VIVO vuelve a concentrar las búsquedas de los fanáticos argentinos durante un fin de semana especial: la Fórmula 1 disputa por primera vez el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madrid y Franco Colapinto llega como piloto titular de Alpine.

La actividad se reparte entre viernes, sábado y domingo, por lo que no alcanza con conocer el horario de la carrera. Quienes quieran seguir al argentino desde el comienzo necesitan tener en cuenta las prácticas, la clasificación y las distintas alternativas de transmisión disponibles en Argentina.

El cronograma completo de Colapinto en Madrid permite seguir toda la actividad del fin de semana, pero hay tres momentos que concentran la mayor atención: la segunda práctica del viernes, la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Colapinto EN VIVO: todos los horarios del GP de España en Argentina

El Gran Premio se disputa en el Madring, un trazado de 5,474 kilómetros que se incorpora al calendario de Fórmula 1. La carrera principal está prevista a 57 vueltas.

Día Sesión Hora de Argentina Viernes 11 Práctica libre 1 08:30 Viernes 11 Práctica libre 2 12:00 Sábado 12 Práctica libre 3 07:30 Sábado 12 Clasificación 11:00 Domingo 13 Carrera 10:00

Colapinto disputa con Alpine el primer Gran Premio de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid.

La clasificación del sábado será especialmente importante porque se trata de un circuito nuevo. Los equipos cuentan con simulaciones previas, pero la información real sobre degradación, temperatura del asfalto y comportamiento del auto recién aparece durante las prácticas.

Dónde ver a Colapinto en vivo desde Argentina

La Fórmula 1 renovó en 2026 su acuerdo de transmisión para América Latina con ESPN. Para Argentina, el acuerdo contempla la cobertura a través de Fox Sports, mientras que el ecosistema digital de ESPN también distribuye contenido deportivo mediante Disney+.

En la plataforma de Disney+ Argentina, la Fórmula 1 forma parte de la oferta deportiva del plan Premium. Antes de la carrera conviene comprobar qué plan está activo, porque no todas las modalidades del servicio ofrecen el mismo acceso a eventos deportivos.

TV: Fox Sports, según la grilla del operador contratado.

Fox Sports, según la grilla del operador contratado. Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Servicio oficial de F1: F1 TV Pro o Premium, sujeto a disponibilidad territorial y del plan.

La propia Fórmula 1 permite comprobar los horarios oficiales y opciones de transmisión en su guía del GP de España 2026.

Cómo ver las prácticas y la clasificación desde el celular

Para quienes no están frente al televisor, la alternativa más directa es utilizar la aplicación correspondiente al servicio contratado. Disney+ funciona desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV; F1 TV también ofrece acceso desde distintos dispositivos compatibles.

En F1 TV, además de la transmisión principal, los planes que incluyen sesiones en vivo pueden ofrecer cámaras onboard, radios de equipo, tiempos en directo y seguimiento de posiciones. Esto puede ser especialmente útil para seguir a Colapinto aunque la señal internacional esté enfocando otra parte de la pista.

Otra posibilidad es que Fox Sports ya forme parte del servicio de televisión del hogar y el operador permita verlo desde su propia aplicación. En ese caso no hace falta necesariamente contratar otra plataforma: primero conviene revisar qué señales están incluidas en el paquete actual.

Por qué el GP de Madrid genera tanta expectativa

Madrid debuta en el calendario y eso agrega incertidumbre. No existen años de referencias acumuladas como sucede en Monza, Silverstone o Spa. Los equipos deben aprender rápidamente dónde se puede adelantar, cuánto castigan los neumáticos determinadas curvas y cómo cambia la pista a medida que gana adherencia.

Colapinto llega además después de terminar noveno en Italia, resultado con el que volvió a sumar para Alpine. La ficha oficial de la Fórmula 1 lo ubica en la temporada 2026 como piloto de la escudería francesa y dentro de la pelea por puntos del campeonato.

Por eso, quienes busquen Colapinto en vivo, Fórmula 1 en vivo o dónde ver el GP de España tendrán actividad desde el viernes. La carrera será el punto culminante, pero en un circuito completamente nuevo las prácticas y la clasificación pueden revelar buena parte de lo que ocurrirá el domingo.