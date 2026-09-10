Estudiantes va por la semifinal en Brasil: cuándo juega y qué necesita ante Corinthians

La serie entre Estudiantes de La Plata y Corinthians quedó completamente abierta. El empate 1-1 en UNO trasladó la definición a Brasil, donde el equipo platense buscará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 2026.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 16 de septiembre y ya despierta búsquedas sobre el horario, la transmisión y los resultados que necesita el Pincha. Las novedades del fútbol argentino también pueden seguirse en la sección de Deportes de INFOZONA.

Cuándo juegan Corinthians y Estudiantes

La revancha está programada para el miércoles 16 de septiembre a las 21:30, hora argentina. Se disputará en el estadio Neo Química Arena, en San Pablo.

Partido Fecha Hora Estadio Corinthians vs. Estudiantes Miércoles 16 de septiembre 21:30 Neo Química Arena

La localía brasileña será uno de los desafíos principales. Estudiantes deberá sostener la intensidad mostrada en La Plata y administrar una serie que no ofrece margen para una desconcentración.

Cómo terminó el partido de ida

Estudiantes abrió el marcador rápidamente con Alexis Castro, pero Corinthians llegó al empate durante el segundo tiempo por medio de Kaio César. El 1-1 dejó la eliminatoria sin ventajas para la revancha.

El equipo platense tuvo oportunidades para recuperar la diferencia, aunque el arquero Hugo Souza sostuvo al conjunto brasileño en los minutos decisivos.

Qué resultado necesita Estudiantes para clasificar

Si gana: avanza directamente a las semifinales.

avanza directamente a las semifinales. Si empata: la clasificación se define por penales.

la clasificación se define por penales. Si pierde: queda eliminado de la Copa Libertadores.

No existe ventaja deportiva por haber marcado como visitante ni por la posición en otra competencia. La serie se decide por el resultado global de los dos partidos.

Por qué el primer gol puede cambiar la revancha

Con el marcador agregado igualado, el equipo que convierta primero obligará al rival a modificar su plan. Para Estudiantes, sostener el cero durante el inicio puede reducir el impulso del público local y permitirle jugar con mayor control.

Corinthians, por su parte, intentará imponer ritmo desde el arranque. El Pincha necesitará evitar faltas innecesarias cerca del área y aprovechar los espacios que aparezcan cuando el local adelante sus líneas.

Dónde ver Corinthians vs. Estudiantes

La televisación para Argentina dependerá de la grilla oficial de los titulares de derechos de la Copa Libertadores. Antes del encuentro conviene revisar la programación del cableoperador y las plataformas habilitadas.

Muchos usuarios buscan expresiones como Fútbol Libre, Pelota Libre, Pirlo TV o Roja Directa. Esos nombres suelen remitir a señales no oficiales que pueden cambiar de dominio, incluir publicidad engañosa o exponer el dispositivo a descargas riesgosas.

La alternativa segura es utilizar la señal televisiva o el servicio de streaming que anuncie oficialmente la competencia. INFOZONA actualizará la información de transmisión cuando quede confirmada para Argentina.

Qué está en juego para el Pincha

Estudiantes tiene la posibilidad de alcanzar una nueva semifinal continental y prolongar una campaña que volvió a movilizar a La Plata. El ganador de la llave avanzará a la siguiente instancia, con el sueño de llegar a la final prevista en Montevideo.

La historia copera del club alimenta la expectativa, pero el escenario actual es concreto: 90 minutos en Brasil y una serie empatada. No necesita una combinación externa ni esperar otro resultado.

Los datos que hay que guardar

La revancha se juega el miércoles 16 a las 21:30 .

. El partido será en la Neo Química Arena.

Estudiantes clasifica con cualquier victoria.

Un empate lleva la definición a los penales.

La información oficial del torneo se publica en la web de CONMEBOL Libertadores.

Después del empate en La Plata, la eliminatoria quedó reducida a una noche. Estudiantes deberá ganar en Brasil o imponerse desde los doce pasos para seguir en carrera.