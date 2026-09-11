Cuenta DNI cambia de etapa desde este lunes: hasta 10.000 usuarios tendrán un beneficio de hasta $40.000

El juego especial por los 204 años de Banco Provincia terminó este jueves 10 de septiembre, pero para quienes lograron completar el recorrido de Aventura Cuenta DNI la promoción todavía no terminó. La parte que puede representar un ahorro concreto comenzará recién el lunes 14.

Durante cinco días hubo una oportunidad diaria para avanzar por el juego y acceder a uno de los hasta 10.000 beneficios disponibles. Ahora el foco cambia: los usuarios que resultaron ganadores deberán prestar atención a cómo pagar, en qué comercios hacerlo y cuánto conviene gastar para aprovechar el tope completo.

La acción es distinta de los descuentos habituales de septiembre. Quienes quieran repasar cómo funcionó el juego y qué premios incluía pueden consultar la guía de Aventura Cuenta DNI y sus beneficios.

Qué beneficio podrán usar los ganadores desde el lunes 14

Banco Provincia confirmó que quienes completaron el juego accederán a un 40% de reintegro, con un tope unificado de $40.000 por persona. La ventana para utilizarlo irá desde el 14 hasta el 30 de septiembre de 2026.

La promoción se aplica sobre compras realizadas con Cuenta DNI y dinero disponible en la cuenta, en comercios adheridos a la aplicación. Otro dato importante es que el Banco informa que este beneficio es acumulable con otras promociones vigentes.

El beneficio especial podrá utilizarse del 14 al 30 de septiembre en comercios adheridos a Cuenta DNI.

Cuánto hay que gastar para llegar a los $40.000

El porcentaje es del 40%, por lo que para alcanzar el reintegro máximo hay que acumular $100.000 en compras alcanzadas. A partir de ese monto, la devolución deja de crecer porque ya se llegó al tope.

Compra acumulada 40% Reintegro $25.000 $10.000 $10.000 $50.000 $20.000 $20.000 $75.000 $30.000 $30.000 $100.000 $40.000 $40.000 $120.000 $48.000 $40.000

Para probar otros montos antes de comprar también está disponible la calculadora de reintegros de Cuenta DNI.

En qué comercios se puede usar

Las condiciones oficiales indican que el beneficio puede utilizarse en cualquier comercio adherido a Cuenta DNI, siempre que la operación se realice mediante la modalidad habilitada y con dinero en cuenta. Eso amplía mucho el universo respecto de una promoción limitada a un rubro puntual.

Como es acumulable, antes de hacer una compra grande conviene revisar si ese mismo comercio participa además de alguna promoción vigente de septiembre. La combinación puede mejorar el ahorro final, aunque cada beneficio conserva sus propias condiciones y topes.

El sorteo del viernes es independiente del reintegro

Hay una segunda instancia que no debe confundirse con los 10.000 beneficios del juego. Este viernes 11 de septiembre a las 15:00 Banco Provincia realizará un sorteo entre todas las personas que participaron, hayan llegado o no hasta la última estación.

En ese sorteo habrá 10 premios tecnológicos. Los potenciales ganadores serán contactados por correo electrónico dentro de los dos días hábiles posteriores, según las condiciones oficiales.

Los detalles completos de la promoción pueden consultarse en el sitio oficial de Banco Provincia. Para quienes ganaron el reintegro, la fecha importante ya no es la del juego: es el lunes 14, cuando finalmente comenzará la etapa para usarlo.