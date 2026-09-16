El niño se fortalece: qué zonas de la provincia pueden recibir más lluvias esta primavera 2026

La primavera de 2026 llega con una señal climática que no será igual en toda la Provincia de Buenos Aires. Mientras El Niño continúa fortaleciéndose, el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional marca sectores donde la probabilidad de lluvias por encima de lo habitual es mayor.

El mapa resulta especialmente relevante para el campo, las ciudades del interior, las rutas y las cuencas bonaerenses. Pero también exige leerlo con cuidado: una tendencia húmeda para tres meses no equivale a una predicción de lluvias permanentes ni permite anticipar exactamente dónde ocurrirá una tormenta fuerte.

Ver también: “Súper Niño” 2026: El SMN ya da 100% de probabilidad y anticipa una primavera distinta en la Provincia.

El Niño se fortalece: dónde aparece la señal más húmeda en la Provincia

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, el pronóstico climático del SMN ubica al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires dentro de la categoría con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal.

En gran parte del resto del territorio bonaerense, el escenario previsto es de lluvias normales o superiores a lo normal. Esto significa que no existe una señal seca dominante y que el período puede terminar con acumulados dentro de los valores habituales o por encima de ellos.

Zona bonaerense Tendencia de lluvias para septiembre-noviembre Sudoeste bonaerense Superior a lo normal Gran parte del resto de la Provincia Normal o superior a lo normal

Una tendencia estacional húmeda no anticipa cada tormenta, pero sí modifica el escenario de los próximos meses.

Qué localidades deben seguir el escenario con más atención

La señal del sudoeste abarca una región donde conviven actividad agropecuaria, ciudades importantes y amplias zonas rurales. Distritos del entorno de Bahía Blanca y el sudoeste provincial tienen una tendencia estacional más húmeda que merece seguimiento durante la primavera.

Eso no significa que esos distritos vayan a recibir necesariamente lluvias extremas. El pronóstico trimestral expresa una probabilidad sobre el acumulado total del período y no permite anticipar la distribución exacta de las precipitaciones.

También cambia la señal de temperatura

El escenario de primavera no se limita a las lluvias. El pronóstico de consenso ubica a la Provincia de Buenos Aires dentro de una franja con mayor probabilidad de temperaturas medias inferiores a los valores normales para septiembre, octubre y noviembre.

Eso no descarta jornadas cálidas ni picos de temperatura. La señal se refiere al promedio del trimestre completo y puede convivir con cambios bruscos, entradas de aire frío y períodos temporariamente templados o cálidos.

Por qué El Niño puede favorecer más humedad

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica a gran escala. En Argentina, los episodios de El Niño suelen aumentar la probabilidad de condiciones más húmedas en distintas zonas del centro y este del país, especialmente durante primavera y verano.

En septiembre de 2026, el SMN ya considera que el fenómeno está plenamente establecido y prevé una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre.

Ver también: El Niño en la Provincia de Buenos Aires: El fenómeno se acerca y la Provincia prepara un plan.

Qué significa una primavera más húmeda para el campo y las ciudades

Para el sector agropecuario, una mayor disponibilidad de agua puede ser favorable después de períodos con reservas ajustadas, pero también incrementa el riesgo de anegamientos, dificultades de acceso a los lotes y problemas si las lluvias se concentran en pocos días.

En áreas urbanas, el mayor desafío aparece cuando coinciden tormentas intensas con drenajes exigidos, cursos de agua altos o suelos previamente saturados.

La clave estará en cómo se distribuyan las lluvias

El dato estacional sirve para entender el contexto, pero no reemplaza el seguimiento diario. Dos primaveras con el mismo acumulado total pueden tener impactos completamente distintos si en una llueve de manera regular y en otra la mayor parte del agua cae en pocos eventos.

Por eso, la señal más útil hoy es esta: el sudoeste bonaerense tiene una probabilidad mayor de terminar la primavera con lluvias por encima de lo habitual, mientras gran parte del resto de la Provincia se mantiene entre lo normal y lo superior a lo normal.