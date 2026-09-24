El fin de semana vuelve a complicarse: cuándo regresarían las lluvias y qué zonas pueden sentir primero el cambio

Después del repunte de temperatura de jueves y viernes, el fin de semana volverá a cambiar el tiempo en la Provincia de Buenos Aires. El sábado todavía aparece con una ventana relativamente estable en varias zonas, pero el domingo aumenta la inestabilidad y regresan las chances de lluvia.

La señal más consistente se concentra sobre el este bonaerense, el AMBA y la Costa Atlántica, aunque la distribución final de las precipitaciones todavía puede modificarse. El dato más importante es que el desmejoramiento podría no terminar el domingo y extenderse al comienzo de la próxima semana.

Ver también: El Niño ya está instalado: la Provincia se prepara y el SMN confirmó un dato clave

El sábado todavía tendría una ventana más tranquila

El sábado 26, por ahora, conserva condiciones relativamente estables en buena parte del este de la Provincia. La temperatura bajará respecto del viernes y el viento del este ganará intensidad, pero las precipitaciones no serían generalizadas durante gran parte de la jornada.

Para quienes tengan actividades al aire libre, este sigue siendo el día con mejores condiciones dentro del fin de semana, aunque habrá que seguir las actualizaciones por el aumento de nubosidad y las ráfagas.

El domingo aumenta la inestabilidad

El panorama cambia durante el domingo 27. En el AMBA aparecen probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas desde la tarde, acompañadas por viento del este y un ambiente bastante más fresco.

En la Costa Atlántica también crece la posibilidad de lluvias. Mar del Plata, por ejemplo, muestra actualmente una señal de precipitaciones durante el domingo y continuidad del tiempo inestable hacia lunes y martes.

Otros sectores del sudeste bonaerense también presentan un aumento de la probabilidad de lluvia durante ese período.

¿Hay alerta por tormentas?

Hasta el momento, la señal para el domingo forma parte del pronóstico extendido y no debe confundirse con una alerta meteorológica general para toda la Provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emite sus alertas cuando la cercanía del evento permite estimar con mayor precisión las zonas afectadas, la intensidad y los fenómenos esperados.

Por eso, si durante las próximas actualizaciones se consolida la posibilidad de tormentas fuertes, el mapa oficial podrá incorporar niveles amarillo, naranja o rojo según el riesgo previsto. El estado vigente se puede consultar en el Sistema de Alerta Temprana del SMN.

El cambio podría seguir el lunes

Las proyecciones actuales no muestran una mejora inmediata después del domingo. La inestabilidad podría continuar durante el lunes 28 y parte del martes, con lluvias o chaparrones en distintas zonas del este bonaerense.

También aparece la posibilidad de una nueva rotación del viento y otro descenso térmico una vez que el sistema se desplace.

Esto vuelve a mostrar una secuencia típica de transición: ascenso de temperatura, aumento de humedad, cambio de viento, lluvias y posterior refrescada.

Qué relación tiene con El Niño

El episodio ocurre dentro de una primavera que comenzó con El Niño ya consolidado. El SMN informó que el fenómeno será fuerte o muy fuerte durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre y mantiene una probabilidad del 100% de continuidad en ese período.

Sin embargo, no corresponde atribuir automáticamente estas posibles lluvias a El Niño. La formación de tormentas del fin de semana dependerá de la evolución concreta de los sistemas atmosféricos de corto plazo.

Ver también: El Niño 2026: cuándo alcanzaría su pico y hasta cuándo podrían sentirse sus efectos en la Provincia

La ventana que habrá que seguir es clara: el sábado todavía aparece como el tramo más estable, mientras que desde el domingo aumenta la posibilidad de lluvia y el comienzo de la próxima semana podría sostener condiciones inestables.