Conmoción en la costa: hallaron asesinado y enterrado en los médanos a un hombre

La investigación por la desaparición de Alfredo Alberto Carbano, un jubilado de 71 años, dio un giro dramático en las últimas horas en la localidad de Las Toninas perteneciente al Partido de la Costa. Lo que inicialmente se investigaba como una averiguación de paradero terminó convirtiéndose en una causa por homicidio, luego de que la Policía hallara el cuerpo de la víctima enterrado entre los médanos.

El caso se había iniciado el pasado 26 de junio, cuando un incendio consumió la vivienda de Carbano en circunstancias que despertaron sospechas. Poco después, su camioneta fue encontrada abandonada y encajada en la arena, sin rastros de su propietario, lo que motivó un intenso operativo de búsqueda.

Durante un amplio rastrillaje realizado por efectivos policiales junto a perros especializados de la Brigada K9, los investigadores localizaron el cuerpo del hombre oculto bajo la arena. De acuerdo con las primeras pericias, presentaba una grave herida en la cabeza compatible con un ataque perpetrado con un machete.

Ante el hallazgo, el fiscal Pablo Gamalieri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 de Mar del Tuyú, dispuso la recaratulación del expediente como homicidio y profundizó la investigación para esclarecer el crimen.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó la realización de cinco allanamientos simultáneos que culminaron con la demora de un adolescente de 17 años y un hombre de 31, quienes quedaron bajo investigación como presuntos autores del asesinato.

Carbano ya había sido noticia meses atrás, cuando la Justicia Federal allanó su domicilio y secuestró un importante arsenal que incluía explosivos tipo trotyl, granadas y municiones de fusil FAL. Todo ese material fue posteriormente destruido mediante un operativo controlado por las autoridades.

La investigación continúa en marcha con el objetivo de determinar el móvil del homicidio y establecer el grado de participación de los sospechosos en uno de los hechos policiales más impactantes registrados recientemente en el Partido de la Costa.