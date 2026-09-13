Una ciudad bonaerense prepara tres días de música frente al mar: habrá grandes shows y propuestas para toda la familia

La llegada de la primavera volverá a transformar a una ciudad de la costa bonaerense en escenario de uno de los encuentros más esperados de septiembre. Durante tres jornadas habrá música en vivo, gastronomía, actividades deportivas, propuestas culturales y movimiento en la playa, con una programación que se extenderá desde la tarde hasta la noche.

El calendario combina bandas nacionales con artistas regionales y distintas alternativas para quienes quieran aprovechar el viaje más allá de los recitales. También habrá actividades en museos, una muestra artística, propuestas deportivas y espacios pensados para adolescentes y familias.

La fecha cae justo en la previa del Día de la Primavera y puede convertirse en una escapada de fin de semana para quienes buscan costa, música y eventos sin esperar al verano.

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Monte Hermoso celebra la 32ª Fiesta Nacional de la Primavera

La propuesta es la 32ª Fiesta Nacional de la Primavera de Monte Hermoso, que se desarrollará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre. El epicentro principal será la Plaza Parque General San Martín, aunque el programa incluye actividades en distintos puntos de la ciudad.

La apertura del viernes 18 comenzará a las 18:00 con el patio gastronómico y DJs. Luego subirán al escenario Viernes Bastardo a las 19:00, Murphy a las 20:00 y Brutos Diamantes a las 21:00.

La fiesta se extenderá durante tres días y sumará actividades recreativas y culturales.

Los shows fuertes del sábado y domingo

El sábado 19 el patio gastronómico abrirá desde el mediodía y la música tendrá uno de sus momentos centrales por la noche. A las 20:00 está prevista la presentación de Escuálidos y a las 21:00 tocará Cruzando el Charco.

El domingo 20 repetirá el esquema de patio gastronómico desde las 12:00 y DJs desde las 18:00. El cierre musical estará a cargo de Guasones a las 20:30, uno de los nombres más convocantes de toda la programación.

Día Actividad destacada Horario Viernes 18 Bandas regionales y patio gastronómico Desde las 18:00 Sábado 19 Cruzando el Charco 21:00 Domingo 20 Guasones 20:30

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Qué más se puede hacer durante el fin de semana

La fiesta no se limitará al escenario principal. El municipio confirmó un Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19 de hockey, una muestra artística en la Casa de la Cultura y una propuesta especial por los 40 años de la presentación de Sumo en Monte Hermoso.

Actividades recreativas y deportivas en la playa.

Encuentro de Mini Básquet y torneo juvenil de vóley.

Muestra de ilustraciones y mural en vivo.

Encuentro literario y micrófono abierto.

Observación astronómica durante la noche.

También funcionarán los museos, la Biblioteca Popular, la Casa de la Cultura y la Feria de Artesanos, lo que permite organizar el día combinando playa, recorridos y espectáculos.

Una escapada de primavera con agenda completa

Monte Hermoso suma además servicios especiales de transporte desde Bahía Blanca y Punta Alta durante los días de la celebración. Quienes viajen en auto deberían contemplar que la mayor concentración de público se espera durante el sábado y el domingo por la tarde.

Como buena parte de las actividades se realizan al aire libre, la programación puede sufrir modificaciones por cuestiones climáticas u organizativas. La recomendación es revisar el cronograma antes de salir y, si se planea pasar la noche, buscar alojamiento con anticipación.

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Con tres días de actividades y dos shows nacionales fuertes durante el fin de semana, la Fiesta de la Primavera vuelve a colocar a Monte Hermoso en el centro de la agenda bonaerense justo cuando comienza a cambiar la temporada turística.