La primavera 2026 no empieza el 21 de septiembre: cuándo cambia realmente la estación

Septiembre avanza entre mañanas frías, tardes cada vez más templadas y una fecha que muchos argentinos asocian automáticamente con el cambio de estación. Sin embargo, la primavera 2026 no comenzará astronómicamente el 21 de septiembre.

Ese lunes seguirán celebrándose el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, pero el invierno todavía tendrá algunas horas por delante. El momento exacto del cambio depende del equinoccio y varía ligeramente de un año a otro.

Este año habrá que esperar hasta la noche del martes siguiente para que se produzca el fenómeno que marca oficialmente el comienzo de la nueva estación en el hemisferio sur.

Cuándo empieza realmente la primavera 2026 en Argentina

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por el Instituto de Astrofísica de La Plata, el equinoccio de primavera ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21:05, hora argentina.

Ese instante marca el comienzo de la primavera astronómica en el hemisferio sur y, simultáneamente, el inicio del otoño en el hemisferio norte.

El dato resulta especialmente interesante este año porque el cambio de estación llegará en medio de un septiembre con fuertes oscilaciones térmicas en la Provincia. El pronóstico del SMN para la primavera bonaerense ya anticipa un trimestre con señales particulares tanto en temperaturas como en precipitaciones.

Por qué se festeja el 21 si la primavera comienza el 22

En Argentina, el 21 de septiembre quedó culturalmente asociado con la primavera y con el Día del Estudiante. Esa celebración mantiene una fecha fija en el calendario, independientemente del momento astronómico en el que ocurre el equinoccio.

El comienzo de las estaciones astronómicas, en cambio, no está atado a una fecha fija. La Tierra tarda aproximadamente 365 días y casi seis horas en completar su recorrido alrededor del Sol, por lo que el momento del equinoccio puede desplazarse entre distintos días según el año.

Por eso, algunas primaveras comienzan el 21, otras el 22 y, dependiendo del huso horario y del año, incluso pueden aparecer calendarios internacionales que indiquen el día 23.

Qué ocurre durante el equinoccio

El equinoccio se produce cuando el Sol cruza el ecuador celeste. En ese momento, ambos hemisferios reciben una cantidad de iluminación muy similar.

De allí proviene la idea popular de que durante el equinoccio el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración. En la práctica pueden existir pequeñas diferencias debido a factores astronómicos y atmosféricos, pero el equilibrio es mucho mayor que durante el resto del año.

A partir de ese momento, en el hemisferio sur las horas de luz continuarán aumentando progresivamente hasta llegar al solsticio de verano.

La primavera meteorológica ya empezó antes

Existe además otra forma de dividir las estaciones. Para los estudios climáticos y estadísticos, los meteorólogos suelen considerar que la primavera meteorológica comienza el 1° de septiembre y finaliza el 30 de noviembre.

Esta división permite comparar períodos completos de tres meses: septiembre, octubre y noviembre para la primavera; diciembre, enero y febrero para el verano; y así sucesivamente.

Por eso es posible escuchar a especialistas hablar de la primavera desde comienzos de septiembre aunque, desde el punto de vista astronómico, todavía falten varias semanas para el equinoccio.

Que llegue la primavera no significa que termine el frío

El cambio de estación tampoco funciona como un interruptor meteorológico. Las temperaturas no aumentan automáticamente después del equinoccio y durante septiembre e incluso octubre pueden registrarse ingresos de aire frío.

En la Provincia de Buenos Aires esto resulta especialmente evidente. El centro, oeste, sudoeste y sectores serranos pueden continuar registrando mañanas muy frías y heladas tardías mientras otras regiones alcanzan máximas superiores a 20°C.

Durante este septiembre ya se observaron contrastes importantes. Una helada extraordinaria dejó registros de hasta -6°C en sectores bonaerenses, demostrando que el invierno puede seguir dando señales intensas incluso cerca de la primavera.

Cuándo comienza el verano 2026

La primavera astronómica se extenderá durante casi tres meses. El próximo cambio importante llegará el 21 de diciembre a las 17:50, cuando el solsticio marque el comienzo del verano en el hemisferio sur.

Hasta entonces, los días continuarán alargándose y el Sol alcanzará progresivamente mayor altura sobre el horizonte.

Las fechas y horarios oficiales de los equinoccios y solsticios de 2026 pueden consultarse en el Instituto de Astrofísica de La Plata.