Bono Navideño: supermercados pagarán $170.000 a sus empleados por las fiestas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) ha anunciado un acuerdo histórico que beneficiará a los trabajadores de distintas cadenas de supermercados. A partir de este mes, los empleados de Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día % recibirán un bono extraordinario de $170.000 como apoyo en las festividades de fin de año.

El bono será entregado a todos los trabajadores del sector

El anuncio fue realizado hoy por Armando Cavalieri, actual secretario general de FAECyS. Desde el gremio explicaron que esta medida tiene como objetivo “acompañar la difícil situación” que atraviesa el sector en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

El bono cubrirá a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, sin distinción de categoría ni antigüedad. Según afirmaron desde la federación, las negociaciones con las empresas fueron arduas, pero finalmente se alcanzó un acuerdo que representa un alivio en un contexto donde la inflación se mantiene elevada.

Este pago extraordinario se suma a los recientes aumentos salariales y refuerzos mensuales establecidos en el convenio colectivo, lo que resulta en un respaldo significativo para cientos de miles de empleados durante diciembre.

Fuentes gremiales subrayaron que la medida no debe verse como un regalo, sino como un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes trabajan en las góndolas, cajas y depósitos a lo largo del año, en un rubro que ha sido afectado por la inestabilidad económica.

Para muchos trabajadores, este bono podría ser un alivio frente a la pérdida del poder adquisitivo. En un contexto de precios elevados, los $170.000 permitirán cubrir parte de los gastos típicos de las fiestas, así como otros servicios y necesidades familiares.