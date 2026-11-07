Boca vs Defensa y Justicia EN VIVO: horario, TV y dónde ver el partido

Boca recibirá a Defensa y Justicia el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 17:30 en La Bombonera, por la fecha 16 del Torneo Clausura. La fecha y el horario fueron confirmados por el propio club en su información para socios.

Qué canal transmite Boca vs Defensa y Justicia

La transmisión televisiva anunciada para el encuentro es ESPN Premium. Para verlo por televisión o desde un dispositivo conectado es necesario contar con el servicio y las credenciales correspondientes al operador que ofrece el canal. La disponibilidad concreta puede variar según el proveedor.

Cómo seguir el partido desde el celular

Quienes tengan contratado el paquete de fútbol deben consultar si su operador habilita la reproducción del canal desde su aplicación o plataforma digital. Antes del inicio conviene iniciar sesión y verificar la señal para evitar problemas de acceso.

Si no contás con ese servicio, podés seguir el marcador, las incidencias y las estadísticas mediante los canales oficiales de la Liga Profesional y los clubes. Esas opciones permiten seguir el desarrollo del encuentro, aunque no equivalen a una transmisión gratuita en video.

El partido y la última fecha de la etapa regular

El encuentro forma parte de la fecha 16 del Clausura y llega en una instancia importante para la clasificación. La información sobre alineaciones y convocados puede modificarse hasta las horas previas al partido; por eso, no corresponde presentar como confirmada una formación que todavía no fue anunciada.

Para los hinchas que planean asistir a la Bombonera, Boca publicó el cronograma de adquisición de adicionales para socios activos, adherentes y plateas. Los cupos y condiciones se consultan a través de los canales oficiales del club.

Qué comprobar antes del inicio

El horario previsto es el de Argentina. Las señales, aplicaciones y paquetes comerciales pueden cambiar sus condiciones, por lo que conviene revisar el servicio contratado y evitar páginas que prometen acceso gratuito a cambio de instalar aplicaciones desconocidas o proporcionar datos bancarios.

El resultado y las incidencias del partido deberán actualizarse una vez que comience; esta información corresponde a la previa del encuentro.