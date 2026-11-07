Valencia vs Real Madrid EN VIVO: Pelota Libre, horario y dónde ver por TV

Real Madrid visita este sábado 7 de noviembre al Valencia en Mestalla, por la fecha 12 de LaLiga 2026/27. El encuentro concentra la atención de los hinchas del conjunto merengue y de quienes siguen el campeonato español desde Argentina.

La programación oficial del Real Madrid confirma que el partido se disputará el sábado a las 21:00 de España, equivalentes a las 17:00 de Argentina. El escenario será el estadio Mestalla, en Valencia.

Valencia vs Real Madrid: a qué hora juegan en Argentina

El encuentro comenzará a las 17:00 de este sábado 7 de noviembre, hora argentina. En España serán las 21:00. Se trata de uno de los cruces destacados de la duodécima jornada de la liga española.

Dónde ver Valencia vs Real Madrid en vivo por TV

La transmisión para Argentina está anunciada por DSports, con emisión en los canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV. También figura en la programación del servicio DGO, que permite seguir el encuentro online con la suscripción correspondiente.

La información coincide con la grilla del sábado publicada por las guías de televisión argentinas y con la cobertura previa difundida por medios deportivos locales. La disponibilidad concreta depende del servicio contratado.

Pelota Libre y Fútbol Libre: cómo seguir el partido

Muchos usuarios buscan «Pelota Libre Valencia Real Madrid» o «Fútbol Libre Real Madrid» para encontrar una transmisión desde el celular o la computadora. Sin embargo, esas expresiones no identifican a los canales que tienen los derechos de emisión en Argentina.

La opción confirmada para verlo online es DGO. Quienes no dispongan de ese servicio pueden seguir las incidencias y el marcador mediante las plataformas oficiales de LaLiga y de los clubes, sin acceso al video del partido.

El Real Madrid juega en Mestalla por LaLiga

El equipo madrileño llega a un encuentro exigente como visitante. Mestalla es uno de los estadios históricos del fútbol español y el Valencia buscará hacerse fuerte ante su público.

La visita corresponde a la jornada 12 de la temporada 2026/27. La formación titular y las eventuales bajas de último momento se conocerán cuando los clubes comuniquen sus convocatorias y alineaciones oficiales.