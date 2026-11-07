Colapinto EN VIVO en Brasil: horarios, dónde ver la F1 y cómo seguir resultados

Franco Colapinto vuelve a la pista este viernes 6 de noviembre con Alpine en el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. El circuito de Interlagos será escenario de tres prácticas libres, una clasificación y la carrera del domingo, con horarios especialmente cómodos para seguir la actividad desde Argentina.

El piloto bonaerense comparte equipo con Pierre Gasly y afronta un fin de semana en el que cada sesión servirá para evaluar el rendimiento del auto. Los resultados de entrenamientos y clasificación todavía no estaban disponibles al preparar esta cobertura: por eso no hay que confundir posiciones provisionales con una grilla de largada confirmada.

Colapinto en vivo: a qué hora sale a pista en Brasil

El cronograma oficial establece dos entrenamientos este viernes, una última práctica y clasificación el sábado y la carrera el domingo. Todos los horarios siguientes son de Argentina, que coincide con el huso horario de São Paulo en estas fechas.

Día Actividad Hora Viernes 6 Práctica libre 1 12:30 Viernes 6 Práctica libre 2 16:00 Sábado 7 Práctica libre 3 11:30 Sábado 7 Clasificación 15:00 Domingo 8 Gran Premio 14:00

En esta edición no hay carrera Sprint: la grilla se define en la clasificación del sábado, sujeta a eventuales sanciones o decisiones de los comisarios deportivos.

Dónde ver a Colapinto en vivo por televisión y streaming

La cobertura anunciada para Argentina incluye Fox Sports por televisión y Disney+ Premium por internet. Los abonados de operadores como Flow, DirecTV o Telecentro pueden verificar en su guía si tienen Fox Sports y si su servicio permite reproducirlo desde el celular o la computadora. La disponibilidad exacta depende del paquete contratado.

Otra opción es F1 TV, que ofrece servicios oficiales sujetos al plan y al país. Ninguna de estas opciones debe describirse como gratuita sin una promoción concreta y vigente.

Cómo seguir la clasificación y la carrera sin pagar video

El sitio oficial de Fórmula 1 publica el cronograma, los resultados de cada sesión y las posiciones de la competencia. Algunas funciones avanzadas de tiempos en vivo pueden requerir una cuenta o suscripción, pero las tablas de resultados permiten conocer cómo terminó Colapinto.

Además, ge.globo anunció seguimiento minuto a minuto de todas las actividades y transmisión de video de la clasificación y carrera en Brasil. La señal abierta TV Globo también emite esas dos instancias en territorio brasileño.

Para quienes están en Argentina, una VPN con servidor brasileño puede modificar la ubicación aparente de la conexión al intentar abrir Globoplay. Sin embargo, no está verificado que permita ver la carrera desde Argentina; el servicio puede aplicar bloqueos y condiciones territoriales. En cualquier caso, el relato y los resultados son una alternativa sin video.

Cuándo se conoce la posición de largada de Colapinto

La clasificación comienza el sábado a las 15:00. Recién después de esa sesión podrá conocerse el puesto obtenido por el argentino, aunque la parrilla definitiva puede cambiar por penalizaciones. Si buscás “Colapinto posición de largada” antes de ese momento, cualquier número presentado como definitivo sería prematuro.

Durante las prácticas, la referencia útil será la diferencia de tiempo con Gasly y con los autos de mitad de pelotón, pero las tandas no siempre son comparables: cada escudería utiliza diferentes cargas de combustible, neumáticos y programas de trabajo.

Qué tiene de especial el circuito de Interlagos

El Autódromo José Carlos Pace tiene 4,309 kilómetros y la carrera está prevista a 71 vueltas. Su trazado antihorario combina cambios de elevación, sectores rápidos y curvas técnicas, con una recta principal que suele concentrar maniobras decisivas.

La meteorología también puede alterar las estrategias. Por eso conviene revisar la información de la clasificación y la parrilla el domingo antes de la largada, en lugar de dar por asegurado el orden obtenido el sábado.

El GP comienza el domingo 8 de noviembre a las 14:00. Hasta entonces, los resultados oficiales de cada sesión serán la referencia para conocer la evolución de Colapinto y Alpine en Brasil.