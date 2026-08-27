Colegios privados en Provincia: cuánto aumentan las cuotas desde septiembre 2026

Las familias con hijos en colegios privados de la Provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo aumento en septiembre. La actualización ya había sido autorizada por la Dirección General de Cultura y Educación y corresponde al segundo tramo del esquema definido para agosto y septiembre.

El ajuste alcanza a los establecimientos de gestión privada que reciben aporte estatal, donde estudian alrededor de 1,2 millones de alumnos bonaerenses. Los nuevos valores dependerán del nivel educativo y del porcentaje de subvención que tenga cada institución.

Cuánto aumentan los colegios privados en septiembre

Las cuotas tendrán una suba del 2,5% desde septiembre de 2026.

El incremento llega inmediatamente después del 5,5% aplicado en agosto. Considerando ambos movimientos, la actualización acumulada durante el bimestre agosto-septiembre ronda el 8,1%.

No se trata de un aumento para todos los colegios privados bonaerenses. Los cuadros autorizados por la Provincia establecen topes arancelarios para instituciones subvencionadas por el Estado.

Los establecimientos completamente privados, sin aporte estatal, no se encuentran alcanzados por estos límites y pueden manejar otra estructura de aranceles.

Cómo quedan las cuotas de Inicial y Primaria

Para los jardines y escuelas primarias subvencionadas, los máximos autorizados desde septiembre serán:

Aporte estatal Cuota máxima 100% $38.070 80% $70.260 70% $89.880 60% $134.600 50% $156.620 40% $172.180

En agosto, por ejemplo, un establecimiento con subvención completa podía cobrar hasta $37.150, mientras que uno con 40% tenía un máximo de $167.990.

Cuánto costará un colegio secundario

Para el nivel Secundario, los valores máximos serán algo superiores.

Desde septiembre quedarán de esta manera:

100% de aporte estatal: $41.980.

$41.980. 80%: $79.550.

$79.550. 70%: $110.360.

$110.360. 60%: $162.260.

$162.260. 50%: $179.010.

$179.010. 40%: $223.740.

De esta forma, cuanto menor es la subvención que recibe el colegio, mayor es el arancel curricular máximo que puede trasladarse a las familias.

Técnicas y agrarias podrán superar los $250.000

Las escuelas privadas técnicas, agrarias y especializadas en arte tienen una escala diferente por las características de su oferta educativa.

Los nuevos topes de septiembre serán:

Subsidio Tope mensual 100% $48.400 80% $91.060 70% $125.530 60% $185.840 50% $209.610 40% $256.060

En el extremo superior, una institución que recibe solamente el 40% de aporte estatal podrá cobrar hasta $256.060 por el arancel curricular mensual.

Los nuevos valores para el nivel Superior

También habrá cambios para los institutos privados de nivel Superior incluidos dentro del régimen subvencionado.

Los máximos pasan a:

$54.850 con 100% de subvención; $95.670 con 80%; $122.790 con 70%; $155.760 con 60%; $174.500 con 50%; y hasta $218.550 para establecimientos que reciben un 40% de aporte estatal.

Qué incluye realmente el tope de la cuota

Hay un detalle importante para interpretar las cifras.

Los valores oficiales corresponden al arancel de enseñanza curricular mensual de instituciones que cobran diez cuotas durante el ciclo lectivo.

Eso significa que el monto final que una familia paga al colegio puede ser mayor si existen otros conceptos autorizados o servicios adicionales, como comedor, transporte, actividades extraprogramáticas o determinadas prestaciones que no forman parte de ese arancel curricular.

Por eso, dos colegios con idéntico porcentaje de subvención no necesariamente generan el mismo gasto mensual total para las familias.

Por qué se autorizó otro incremento

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) explicó que los ajustes buscan absorber parte de los aumentos salariales y de los costos de funcionamiento de las instituciones.

Desde el sector señalan además un crecimiento de los gastos de mantenimiento, dificultades por la morosidad en el pago de cuotas y una reducción de matrícula asociada, entre otros factores, al descenso de la natalidad.

AIEPA indicó que la morosidad promedio ronda actualmente el 11% y aseguró que los incrementos autorizados todavía no compensan completamente la evolución de los costos.

Septiembre tendrá diferencias entre Provincia y CABA

El aumento bonaerense será menor al autorizado para los establecimientos subvencionados de CABA.

Mientras en la Provincia de Buenos Aires la suba será del 2,5%, en la Ciudad el incremento habilitado para septiembre llega al 4,2%.

En ambos casos, las nuevas tarifas comenzarán a reflejarse en las cuotas correspondientes al próximo mes.

Para las familias bonaerenses, septiembre será así el segundo mes consecutivo con un ajuste en los colegios privados subvencionados, después del 5,5% aplicado durante agosto.