Aumento a estatales bonaerenses 2026: qué pasa con las paritarias, el nuevo adelanto y los sueldos de febrero

El inicio del año 2026 trajo consigo un escenario complejo para las negociaciones salariales en la Provincia de Buenos Aires. Con la inflación presionando el bolsillo de los trabajadores de la administración pública (Ley 10.430), docentes, judiciales y personal de salud, el gobierno de Axel Kicillof y los gremios se encuentran en plena discusión. A días de finalizar febrero, las paritarias se han tensado tras el rechazo sindical a la última oferta oficial, obligando a la Provincia a dictar un adelanto salarial estratégico.

Para los más de 600.000 empleados públicos bonaerenses, resulta fundamental comprender cómo se compondrá su próximo recibo de sueldo, qué porcentajes ya están garantizados y cuáles son las perspectivas reales para los próximos meses en un año atravesado por fuertes ajustes fiscales a nivel nacional.

El rechazo a la oferta del 3% y el estado actual de las paritarias

Durante la tercera semana de febrero de 2026, el Ejecutivo provincial convocó a los representantes gremiales para definir la primera recomposición de la paritaria de este año. La propuesta oficial en la mesa técnica consistió en un incremento del 3% para los sueldos de febrero.

Sin embargo, la respuesta de los sindicatos fue unánime y contundente. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), los gremios docentes (como SUTEBA y FEB) y los estatales de la administración central (ATE y UPCNBA) rechazaron la oferta por considerarla marcadamente insuficiente frente al avance del costo de vida.

Los representantes gremiales argumentan que un 3% no logra recomponer el poder adquisitivo perdido. Según las estimaciones sindicales, el salario real sufrió un desfasaje de al menos cinco puntos porcentuales durante la última etapa del año pasado, lo que motiva la exigencia de una propuesta superadora que no solo empate la inflación mensual, sino que inicie un sendero de recuperación genuina.

Adelanto del 1,5%: la estrategia de Kicillof para sostener los sueldos

Ante el estancamiento de la negociación paritaria y la inminencia del cierre de las liquidaciones de haberes, el gobernador Axel Kicillof tomó una decisión de contingencia: otorgar un aumento del 1,5% a cuenta de futuros acuerdos. Esta medida ya fue comunicada a los principales gremios y tiene un objetivo técnico muy específico.

En enero, los trabajadores estatales percibieron un esquema que incluía un pago retroactivo correspondiente a diciembre. Como ese concepto extra desaparece automáticamente en la liquidación de febrero, los empleados iban a percibir un monto nominalmente inferior al del mes pasado.

El otorgamiento de este 1,5% de adelanto actúa como un puente financiero exclusivo para garantizar que ningún empleado estatal bonaerense vea una reducción en el monto final depositado en su cuenta sueldo a principios de marzo. Se trata de una medida paliativa mientras el diálogo formal continúa abierto.

Evolución reciente del salario estatal bonaerense

Para entender el punto de partida de las negociaciones actuales, es imprescindible repasar cómo cerró el esquema salarial anterior y cómo arrancó el año. A continuación, se detalla la evolución de las últimas ofertas y su impacto directo:

Período de liquidación Estado de la paritaria Detalle del porcentaje de aumento Impacto real en el salario Diciembre 2025 Cerrado (Acordado en enero 2026) 1% (Retroactivo) Abonado como suma extra con los haberes de enero Enero 2026 Cerrado 2% directo sobre la base salarial Impactó de lleno en el bolsillo a inicios de febrero Febrero 2026 En negociación (Oferta rechazada) 3% propuesto por la Provincia No aceptado por los gremios por considerarlo insuficiente Febrero 2026 Medida de contingencia activa 1,5% de adelanto a cuenta Garantiza que el recibo de sueldo no baje nominalmente

Las principales exigencias de los gremios estatales para 2026

La tensión en las mesas técnicas paritarias no se limita únicamente al porcentaje a cobrar en un mes en particular. Los sindicatos, incluyendo a ATE Buenos Aires, han unificado criterios en torno a un pliego de demandas estructurales para afrontar el ciclo económico actual. Las prioridades son:

Actualizaciones bimestrales automáticas: Para evitar el desgaste de las negociaciones mensuales y no quedar rezagados frente a la inflación, los estatales exigen revisiones paritarias con una periodicidad garantizada cada dos meses.

Para evitar el desgaste de las negociaciones mensuales y no quedar rezagados frente a la inflación, los estatales exigen revisiones paritarias con una periodicidad garantizada cada dos meses. Recuperación del desfasaje previo: Los gremios insisten en que cualquier pauta salarial de 2026 debe incluir, como base, la compensación de los puntos perdidos en el último trimestre.

Los gremios insisten en que cualquier pauta salarial de 2026 debe incluir, como base, la compensación de los puntos perdidos en el último trimestre. Pases a planta y condiciones laborales: Sectores críticos como la salud y la justicia añaden al debate la urgencia por mejorar la infraestructura edilicia, garantizar el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y respetar las recategorizaciones de la carrera profesional.

Qué ocurre con los cargos jerárquicos y la asimetría en los aumentos

Un dato que generó fuerte ruido interno en la administración pública en los últimos días fue la oficialización de una suba diferenciada para los altos mandos. En plena efervescencia de la discusión paritaria general, el gobierno provincial oficializó por decreto un aumento del 5% exclusivo para el personal jerárquico.

Esta medida, que busca recomponer las escalas superiores de conducción del Estado provincial, tensó aún más el escenario con las bases. Los delegados sindicales perciben una clara asimetría entre la oferta del 3% destinada a la gran mayoría de los trabajadores operativos y el 5% asegurado para los funcionarios de mayor rango.

Conflicto docente y judicial: el impacto directo en los servicios bonaerenses

La dilatación de un acuerdo salarial integral tiene consecuencias directas e inmediatas en la prestación de servicios en toda la Provincia de Buenos Aires. En el vital sector de la educación, el rechazo a la oferta ha puesto en jaque el calendario escolar. Los gremios docentes han anunciado medidas de fuerza que retrasarán el inicio de clases, pautado originalmente para el lunes 2 de marzo de 2026, combinando el reclamo provincial con el rechazo a las políticas educativas nacionales.

Por su parte, los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se encuentran realizando asambleas en las departamentales de la provincia para definir paros y retenciones de tareas, lo que amenaza con ralentizar drásticamente la actividad en los tribunales durante el arranque del año judicial.

Análisis experto: el complejo desafío fiscal de la provincia

Desde una perspectiva macroeconómica y de finanzas públicas, la negociación paritaria bonaerense en 2026 está profundamente condicionada por una severa restricción de recursos. El gobierno provincial enfrenta un escenario de fuerte reducción de transferencias no automáticas por parte del Ejecutivo nacional, lo que limita al extremo su margen de maniobra en la caja diaria.

La estrategia de recurrir a adelantos o sumas a cuenta refleja la realidad de una administración que gestiona los fondos de manera ajustada y mes a mes. Mientras los sindicatos reclaman previsibilidad a mediano plazo, el Ministerio de Economía bonaerense intenta sostener la paz social mediante ofertas mensuales muy cautelosas. El objetivo central es evitar que un compromiso paritario desmedido comprometa a futuro el pago en tiempo y forma de los salarios básicos operativos.

Los próximos días serán definitorios. Los empleados públicos deberán revisar con atención sus recibos de sueldo a principios de marzo para corroborar la correcta liquidación del 1,5% de contingencia, a la espera de una nueva y decisiva convocatoria oficial que logre destrabar el conflicto estructural.