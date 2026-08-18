Aumento de la auh en septiembre: cuánto se cobra en mano y cuánto retiene anses

Con la llegada del nuevo mes, ANSES aplica una nueva actualización en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones del sistema previsional.

El incremento está fijado por la movilidad mensual ligada al dato de inflación de julio, modificando de forma directa el dinero que las familias recibirán acreditado en sus cuentas.

Montos oficiales de la AUH para septiembre

Para el período de septiembre, el valor total bruto de la AUH por cada hijo ascenderá a $154.030,03, aunque esa suma no ingresa completa al banco de forma mensual.

Por el mecanismo de liquidación habitual, ANSES deposita el 80% directo ($123.224,02) y aplica una retención del 20% ($30.806,01) que queda acumulada.

Valores para la AUH por Discapacidad y Embarazo

En los casos de la AUH por Discapacidad, la prestación total alcanza los $501.036,93, cobrando en mano de forma directa $400.829,54 y reteniendo $100.207,39.

Por su parte, las titulares de la Asignación por Embarazo percibirán exactamente el mismo monto acreditado que la AUH general, cobrando $123.224,02 netos.

Escalas para trabajadores del sistema SUAF

Los trabajadores y monotributistas que perciben asignaciones familiares mediante el sistema SUAF también verán actualizados sus rangos de cobro en septiembre.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos queda en $76.839,21, mientras que por Hijo con Discapacidad la suma asciende a $240.449,13.

Cómo cobrar el 20% retenido y cobros extra

El porcentaje que ANSES descuenta mensualmente se puede recuperar presentando la Libreta AUH, acreditando los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

A los importes de la AUH se les suman de forma automática, según corresponda a cada grupo familiar, las liquidaciones de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días, siguiendo el calendario por terminación de DNI.