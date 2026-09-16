ANSES paga hasta $536.774 por nacimiento, matrimonio o adopción: quiénes pueden cobrarlo

ANSES mantiene vigentes tres asignaciones que se cobran una sola vez y que pueden representar un ingreso importante ante determinados cambios familiares. Los montos se actualizaron en septiembre y, en uno de los casos, el pago supera el medio millón de pesos.

Se trata de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio. No se depositan automáticamente a todas las personas: hay que cumplir con los requisitos correspondientes, tener los vínculos familiares acreditados y realizar la solicitud dentro de los plazos previstos.

Ver también: ANSES cambió el límite para cobrar SUAF: El ingreso que puede dejarte sin asignación en septiembre.

Cuánto paga ANSES por nacimiento, adopción y matrimonio en septiembre

Con la actualización establecida para septiembre de 2026, los valores generales de las asignaciones de pago único quedaron así:

Asignación Monto Nacimiento $89.782 Matrimonio $134.430 Adopción $536.774

Los tres importes corresponden a un único pago por el hecho generador y están sujetos a las condiciones de ingreso y acceso vigentes al momento del nacimiento, matrimonio o sentencia de adopción.

Las asignaciones de pago único deben solicitarse dentro de los plazos que fija ANSES para cada evento.

Cuál es el límite de ingresos para cobrar estas asignaciones

La escala vigente desde septiembre fija un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo de $6.314.898 para nacimiento, adopción y matrimonio.

Hay además una segunda condición que muchas familias pasan por alto: si una sola persona integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.157.449, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque la suma total del hogar se mantenga debajo del tope general.

Quiénes pueden pedir la asignación por nacimiento o adopción

ANSES incluye, entre otros, a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobran mediante una ART.

Trabajadores de temporada y rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobran o cobraron AUH, AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo, cuando cumplen las condiciones previstas.

En el caso del nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de tramitar el pago. Para adopción, la solicitud debe efectuarse dentro del período comprendido entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia.

Qué requisitos tiene el pago por matrimonio

La asignación por matrimonio también se cobra una sola vez. Para acceder, el vínculo debe estar acreditado en la base de ANSES y el trámite tiene que realizarse entre los 2 meses y los 2 años de celebrado el matrimonio.

ANSES solicita DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio. En los casos alcanzados por SUAF, además se aplican las condiciones de ingresos vigentes.

Cómo se solicitan los pagos

El trámite puede iniciarse por Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el caso de nacimiento y adopción, ANSES indica seleccionar la opción de pago único correspondiente y adjuntar la documentación solicitada.

También existe la posibilidad de realizar el trámite presencialmente con turno. Antes de empezar, es importante verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados.

Qué documentación se necesita

Según el beneficio, pueden solicitarse:

DNI de madres, padres o cónyuges.

DNI del hijo.

Partida de nacimiento.

Sentencia de adopción.

Partida o acta de matrimonio.

Si hay información familiar desactualizada en ANSES, conviene corregirla antes de enviar la solicitud para evitar que el expediente quede observado.

Ver también: ANSES confirmó el calendario de septiembre 2026: Cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones.

El dato que más cambia entre los tres beneficios

La diferencia más grande está en el monto. Mientras nacimiento paga $89.782 y matrimonio $134.430, la asignación por adopción alcanza los $536.774.

Por eso, ante cualquiera de estos eventos familiares conviene revisar si corresponde el beneficio y no dejar pasar el plazo. Una vez superados los dos años previstos para solicitarlo, el pago puede quedar fuera de término.