El Gobierno propuso eliminar la movilidad automática de la AUH y las asignaciones familiares en el Presupuesto

Si cobrás la AUH, la AUE o alguna asignación familiar, es probable que te preguntes qué pasará con los aumentos mensuales en los próximos meses. El proyecto oficial enviado al Congreso busca eliminar la actualización automática por inflación y dejar los montos a criterio del Ejecutivo.

Propuesta para derogar la movilidad automática

El texto presentado el 15 de septiembre contempla la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. Esta norma garantizaba que las prestaciones se ajustaran con el mismo esquema mensual fijado para las jubilaciones a través del índice de inflación del INDEC.

De aprobarse este cambio, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo dejarán de indexarse automáticamente. Las subas no tendrán una periodicidad fija ni una fórmula por ley, dependiendo exclusivamente de las decisiones del Poder Ejecutivo.

La postura oficial y la meta con el FMI

Desde el Ministerio de Economía argumentaron que la medida busca quitar la rigidez del cálculo automático pero no suspender los incrementos. Aseguraron que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cubrir cerca del 95% de la Canasta Básica Alimentaria al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que, si bien la intención es mantener la capacidad de compra de las familias, la vigencia y periodicidad de los próximos ajustes quedará en manos de la gestión gubernamental y la ANSES.

Partida de $14,35 billones para asignaciones

Para el período de proyección presupuestaria, el Gobierno destinó un total de $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares, lo que implica un incremento nominal del 22,9% respecto de los $11,68 billones del ciclo previo.

Dentro de ese monto, la partida principal de $9,18 billones se asignará al Subprograma de Asignación Universal para Protección Social, que abarca la AUH, la AUE y la ayuda escolar anual. Para trabajadores activos se prevén $3,69 billones y para jubilados $1,30 billones.

Proyección de beneficiarios para el próximo ciclo

El proyecto económico estima alcanzar a 4.143.930 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que representa una ligera variación de 10.520 incorporaciones sobre el total anterior.

En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), la proyección oficial contempla 90.724 beneficiarias, mientras que la ayuda escolar asociada a la protección social abarcará a 3.321.397 niños y adolescentes.