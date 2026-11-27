A pocos días del comienzo de diciembre, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden calcular cómo cambiará el ingreso que reciben cada mes. La movilidad prevista para el último tramo de 2026 impactará tanto en el monto de la asignación como en la parte que se deposita habitualmente.

Sin embargo, hay una particularidad que afecta a quienes viven en la provincia de Buenos Aires. Aunque la mayor parte del territorio bonaerense comparte la escala general del país, existe un distrito que tiene un tratamiento diferente y en el que los titulares pueden recibir un importe superior por cada hijo.

Esta diferencia no responde a un bono navideño ni requiere anotarse en un nuevo programa. Está contemplada en la normativa que regula las asignaciones y depende de la zona de residencia.

AUH en diciembre: dónde se cobra un monto mayor en Provincia

El partido de Patagones, ubicado en el extremo sur bonaerense, integra la denominada Zona 1 para la AUH y la Asignación por Embarazo. La Ley 27.160 establece para esa zona un diferencial del 30% sobre el importe base.

La disposición también comprende a las provincias patagónicas alcanzadas por la normativa. En cambio, no se extiende automáticamente al resto de los municipios bonaerenses. Vivir en una ciudad cercana a Patagones no significa que corresponda esa escala diferencial.

De acuerdo con los valores de noviembre publicados por ANSES y el incremento por movilidad previsto del 2,17% para diciembre, estos serían los importes de referencia para la asignación por hijo sin discapacidad:

Concepto por hijo Escala general Zona 1 (Patagones) AUH total estimada $163.075 $211.998 Pago mensual (80%) $130.460 $169.598,40 Retención del mes (20%) $32.615 $42.399,60

La diferencia en el depósito mensual sería de aproximadamente $39.138 por hijo. Se trata de una proyección calculada sobre las escalas disponibles al 27 de noviembre, sujeta a la publicación del cuadro definitivo de diciembre por el organismo.

Cuánto recibirían las familias con más de un hijo

Si todos los hijos reúnen las condiciones de acceso y reciben la asignación ordinaria, el monto mensual estimado puede calcularse multiplicando el 80% correspondiente a cada uno. Estos ejemplos no incluyen la Prestación Alimentar, el complemento de la Libreta ni otros conceptos:

Hijos Escala general Patagones 1 $130.460 $169.598,40 2 $260.920 $339.196,80 3 $391.380 $508.795,20

Cuando hay hijos con discapacidad, corresponde consultar la escala específica, que tiene valores diferentes. Tampoco debe confundirse el importe total de la prestación con el dinero de libre disponibilidad que ingresa mensualmente a la cuenta.

Qué pasa con el dinero retenido y el aguinaldo

La AUH no incluye un medio aguinaldo como el que cobran los jubilados. Lo que sí puede incrementar una liquidación de diciembre es el pago del complemento acumulado, siempre que se hayan acreditado las condiciones exigidas y ANSES lo haya incorporado a la liquidación.

El trámite de acreditación de salud y escolaridad atraviesa una modernización que incorpora validaciones automáticas. Por eso es importante ingresar a Mi ANSES y comprobar si queda alguna certificación pendiente, en lugar de suponer que todas las familias recibirán el complemento al mismo tiempo.

Cómo consultar si corresponde la escala diferencial

El domicilio y la boca de pago registrados por ANSES al momento de liquidar son relevantes para determinar la zona. Si te mudaste, revisá tus datos personales y de contacto en Mi ANSES y consultá al organismo cuando haya diferencias con tu situación real.

Las escalas oficiales pueden verificarse en la cartilla de montos de ANSES. También podés revisar la información sobre el complemento retenido de la Libreta AUH para distinguir ese ingreso del pago habitual. No es necesario contratar gestores ni pagar por una consulta sobre la prestación.