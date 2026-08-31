ANSES: el trámite que hay que hacer antes del 31 de diciembre para cobrar el 20% retenido de la AUH

Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo tienen una obligación anual que conviene no dejar para último momento: presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre.

El trámite sirve para acreditar escolaridad, controles de salud y vacunación de los niños y adolescentes y, además, habilita el cobro del complemento correspondiente al 20% acumulado del período que ANSES establece para la liquidación.

Para qué sirve la Libreta AUH

ANSES paga mensualmente una parte de la Asignación Universal por Hijo y retiene el porcentaje restante como mecanismo vinculado al cumplimiento de los controles de salud y educación.

La página oficial del Gobierno nacional establece que la Libreta debe presentarse todos los años y que el trámite habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También permite acreditar las condiciones para la Ayuda Escolar Anual.

La presentación es gratuita.

Hasta cuándo se puede presentar en 2026

La regla general publicada por ANSES fija como fecha límite el 31 de diciembre de cada año. Por eso, quienes todavía tengan pendiente la Libreta correspondiente deben revisar su situación con anticipación.

Los plazos pueden ser prorrogados mediante una resolución específica, como ya ocurrió en otros períodos, pero no conviene esperar una eventual extensión: mientras no exista una nueva norma que modifique el vencimiento, la referencia oficial continúa siendo el 31 de diciembre.

Cómo presentar la Libreta AUH

La Libreta permite acreditar:

Educación: asistencia escolar cuando corresponde.

asistencia escolar cuando corresponde. Salud: controles sanitarios exigidos.

controles sanitarios exigidos. Vacunación: cumplimiento del calendario correspondiente.

La guía oficial y el acceso al trámite están disponibles en Argentina.gob.ar.

Ojo: el 20% retenido en septiembre no se cobra automáticamente ahora

Este punto suele generar confusión. En septiembre de 2026 la AUH tiene un valor total de $154.030,03 por hijo, pero el depósito habitual representa el 80%, alrededor de $123.224,02. El resto queda retenido.

Sin embargo, presentar ahora la Libreta no significa que ANSES vaya a depositar inmediatamente los $30.806,01 retenidos de septiembre de 2026. La información oficial habla del complemento acumulado durante el año anterior que corresponde al período de Libreta que se está acreditando.

Para ver cuánto llega al banco este mes y cómo se suma la Prestación Alimentar, podés consultar la guía de INFOZONA sobre cuánto cobran juntas la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre.

Qué pasa si no presento la Libreta

La presentación es obligatoria para acreditar los controles exigidos. No completar el trámite puede impedir el cobro del complemento anual correspondiente y afectar otros conceptos asociados a la acreditación escolar.

Por eso resulta útil comprobar con tiempo que los datos estén completos y evitar dejar la gestión para los últimos días de diciembre.

Cuándo cobra la AUH en septiembre

Mientras corre el plazo anual de la Libreta, ANSES continúa con el calendario mensual. Los pagos de septiembre empiezan el 8 y avanzan según la terminación del DNI.

El cronograma completo puede consultarse en las fechas de cobro de ANSES de septiembre.

Para las familias que cobran AUH, septiembre deja entonces dos cuestiones diferentes: el depósito mensual con el 80% de la asignación y el trámite anual de Libreta que permite acceder al complemento correspondiente.