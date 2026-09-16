ANSES: embarazadas pueden cobrar más de $195.000 en septiembre 2026

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) tienen en septiembre un monto actualizado y, cuando cumplen las condiciones de la Prestación Alimentar, pueden recibir dos depósitos que elevan el ingreso mensual por encima de los $195.000.

La clave es distinguir el valor total de la asignación del dinero que efectivamente se acredita cada mes. ANSES paga el 80% de la AUE y retiene el 20% restante hasta que se presenta la documentación correspondiente al final del embarazo.

Ver también: ANSES suma un extra de $58.098 en septiembre: Quiénes lo reciben automáticamente junto con la AUH.

Cuánto paga ANSES por Asignación por Embarazo en septiembre

Con el aumento del 2,11% que rige desde septiembre, el valor total de la Asignación por Embarazo se ubica en $154.031.

Sin embargo, la liquidación mensual funciona así:

Concepto Monto Valor total de la AUE $154.031 80% que se paga mensualmente $123.224,80 20% que queda retenido $30.806,20

Ese 20% se acumula y se libera después de acreditar el nacimiento, la interrupción del embarazo o la documentación correspondiente según cada situación.

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente cuando se cumplen las condiciones de acceso.

Prestación Alimentar: cuánto se suma durante el embarazo

Las embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo también están incluidas en la Prestación Alimentar.

El monto vigente para esa categoría es de $72.250 mensuales. El pago se acredita de manera automática junto con la prestación, sin necesidad de una inscripción adicional cuando ANSES detecta que se cumplen los requisitos.

Cuánto puede depositarse entre AUE y Alimentar

Al sumar el 80% mensual de la Asignación por Embarazo y la Prestación Alimentar, el ingreso directo puede llegar a:

AUE mensual: $123.224,80.

$123.224,80. Prestación Alimentar: $72.250.

$72.250. Total directo: $195.474,80.

Ese cálculo no incluye otros beneficios que puedan corresponder por el Plan 1000 Días.

Qué pasa con el Complemento Leche del Plan 1000 Días

ANSES incluye a las titulares de la Asignación por Embarazo dentro del apoyo alimentario Leche – Plan 1000 Días. Es un complemento destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

Su implementación es automática y se deposita en la misma cuenta de la asignación. El monto se actualiza mensualmente por movilidad, por lo que puede elevar todavía más el ingreso total de quienes reúnen las condiciones.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo

ANSES contempla, entre otras, a personas:

Desocupadas.

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas incluidas en determinados programas sociales.

Entre los requisitos generales figura tener un embarazo de 12 semanas o más, contar con DNI y cumplir con las condiciones de residencia correspondientes. ANSES también vincula la prestación con el Programa Sumar+ y los controles de salud.

Cómo se inicia el trámite

Para algunas titulares, la información del embarazo puede llegar a ANSES automáticamente mediante el sistema de salud. En otras situaciones es necesario presentar el formulario de solicitud y completar el trámite en una oficina con turno.

Antes de iniciar cualquier gestión conviene revisar en mi ANSES que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados.

Ver también: ANSES confirmó el calendario de septiembre 2026: Cuándo cobran jubilados, AUH y asignaciones.

Qué debe mirar una titular en septiembre

La Asignación por Embarazo tiene este mes un valor total de $154.031, pero el depósito mensual de la prestación es de $123.224,80 porque ANSES retiene el 20%. Si además corresponde la Prestación Alimentar, se agregan $72.250.

Por eso, una titular alcanzada por ambos conceptos puede recibir $195.474,80 directamente, sin contar otros complementos del Plan 1000 Días que eventualmente correspondan.