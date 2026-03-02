Atención dueños de autos: ARBA cambia desde hoy la forma de cobrar las patentes en la Provincia de Buenos Aires

A partir de este mes de marzo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) pone en marcha una modificación histórica en el cobro del impuesto automotor. Con la entrada en vigencia de la Ley Impositiva 2026, se elimina el tradicional esquema bimestral para pasar a un sistema de diez cuotas mensuales consecutivas. Esta medida busca aliviar el bolsillo de los contribuyentes, en un contexto económico que exige mayor previsibilidad financiera para las familias y pequeñas empresas bonaerenses.

La gran noticia para los propietarios de vehículos radica en que tres de cada cuatro automovilistas pagarán menos patente en términos nominales comparado con el año anterior. Según datos oficiales brindados por la entidad recaudadora, la reducción impositiva beneficia de forma directa al 75% del padrón vehicular de la Provincia de Buenos Aires. Este alivio se logró gracias a una reformulación profunda de las escalas y alícuotas que determinan el peso del gravamen.

Adiós al esquema bimestral: el nuevo calendario de vencimientos consecutivos

Hasta el año pasado, los contribuyentes bonaerenses debían afrontar el impuesto automotor dividiendo la carga en cinco pagos a lo largo del año, lo que muchas veces desequilibraba la economía del hogar por lo abultado de las cuotas. Desde hoy, ARBA implementa diez liquidaciones mensuales fijas, que se extenderán de manera ininterrumpida desde marzo hasta diciembre de 2026, licuando de esta forma el peso del tributo mes a mes.

El primer compromiso fiscal de este nuevo ciclo tiene como fecha límite de pago el martes 10 de marzo. Ese día no solo operará el vencimiento de la primera cuota obligatoria, sino que también será la última oportunidad para quienes deseen cancelar el total anual con los beneficios de un pago anticipado único.

Para que puedas organizar tus finanzas con tiempo y evitar recargos por mora, este es el cronograma oficial de vencimientos de patentes confirmado para el resto del año:

Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo.

10 de marzo. Cuota 2: 9 de abril.

9 de abril. Cuota 3: 7 de mayo.

7 de mayo. Cuota 4: 9 de junio.

9 de junio. Cuota 5: 8 de julio.

8 de julio. Cuota 6: 11 de agosto.

11 de agosto. Cuota 7: 10 de septiembre.

10 de septiembre. Cuota 8: 9 de octubre.

9 de octubre. Cuota 9: 10 de noviembre.

10 de noviembre. Cuota 10: 10 de diciembre.

Menos escalas y una rebaja real para los autos más populares

El rediseño tributario aprobado por la Legislatura bonaerense a fines de 2025 trajo aparejada una simplificación vital del sistema. Las históricas 15 escalas de tributación se redujeron drásticamente a solo 5 tramos progresivos. Además, las alícuotas sufrieron una fuerte contracción generalizada: mientras que antes variaban entre el 3,64% y el 5%, en 2026 las tasas oscilan entre un piso mínimo del 1% y un techo máximo del 4,5%.

Para entender el ahorro en la vida real, vale repasar ejemplos concretos de modelos de gran circulación en el país. Un Fiat Cronos 2021 abonó cerca de $377.000 durante todo 2025, pero este año su carga impositiva bajará a unos $222.910 (casi un 41% menos de forma nominal). Otro caso emblemático es el Volkswagen Polo Track 2024, cuya patente anual se desplomará de $905.000 a unos $409.000, lo que representa un espectacular recorte superior al 50%. De esta forma, la rebaja es directa y se vuelve completamente tangible en el resumen de cuenta de los dueños de los vehículos.

Nuevos tramos de valuación fiscal y cálculo exacto del impuesto

Para determinar de manera justa cuánto le corresponde abonar a cada vehículo, ARBA toma como única referencia la valuación fiscal oficial del rodado. El esquema diseñado para 2026 asegura que el porcentaje más alto solo se aplique sobre el excedente del límite de cada tramo, evitando saltos bruscos e injustificados en el monto final de la boleta mensual.

En la siguiente tabla podés observar con total precisión el detalle exacto de las alícuotas vigentes según el valor de mercado de tu auto, información vital para anticipar el pago de tu impuesto y organizar tus gastos:

Valuación fiscal del vehículo en 2026 Cuota fija inicial a pagar Alícuota porcentual sobre el excedente del límite inferior Hasta $14.100.000 $0 1% calculado sobre el valor total De $14.100.000 a $18.700.000 $141.000 2% aplicado sobre lo que supere los $14.100.000 De $18.700.000 a $26.100.000 $233.000 3% aplicado sobre lo que supere los $18.700.000 De $26.100.000 a $53.900.000 $455.000 4% aplicado sobre lo que supere los $26.100.000 Más de $53.900.000 $1.567.000 4,5% aplicado sobre lo que supere los $53.900.000

Para que no queden dudas, veamos la matemática detrás de la norma provincial: si tu auto está valuado en $16.000.000, solo se aplica el 2% sobre los $1.900.000 de excedente (que es la diferencia exacta respecto al piso de $14.100.000 del tramo 2). A ese resultado matemático se le suma directamente la cuota fija de $141.000, garantizando una tributación muchísimo más justa, equitativa y escalonada para el propietario.

Transferencia a los municipios: la regla para los modelos con más de 10 años

Un aspecto fundamental que suele generar fuertes dudas todos los años es el destino de la recaudación de los vehículos que ya tienen cierta trayectoria en la calle. Según la normativa bonaerense que rige en la actualidad, los rodados que superan los 10 años de antigüedad dejan de tributar obligatoriamente en la órbita centralizada de ARBA y su cobro pasa a estar en manos de la comuna local.

Durante la vigencia de este calendario 2026, esto significa en la práctica que todos los automóviles patentados entre 1990 y 2015 se encuentran oficialmente “municipalizados”. Por lo tanto, los dueños de estos vehículos ya no deben descargar la boleta en el sitio web provincial, sino que tienen la obligación de gestionar la liquidación directamente en la intendencia o página web de la municipalidad donde está radicado el auto. Además, cabe recordar un dato clave para los coleccionistas y dueños de vehículos más antiguos: al cumplir los 20 años ininterrumpidos de antigüedad desde su patentamiento inicial, los vehículos quedan completamente exentos del pago de patentes en todo el extenso territorio bonaerense.

Pasos rápidos para consultar tu deuda y adherir a los canales de pago digital

Estar rigurosamente al día con el fisco provincial trae aparejadas grandes ventajas, ya que ARBA sigue disponiendo de canales ágiles de regularización para los contribuyentes que se consideran cumplidores. Para evitar problemas y no caer en incómodos recargos por intereses punitorios, resulta totalmente imprescindible verificar el estado de cuenta actualizado de tu dominio en este inicio de año.

El trámite de consulta general es completamente gratuito, se realiza de manera 100% virtual sin necesidad de traslados físicos y no demora más de un par de minutos si tenés la identificación exacta de tu patente a mano. Solo necesitás seguir al pie de la letra estas simples indicaciones operativas: