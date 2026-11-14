Paro universitario: qué pasa con las clases desde el lunes 16 en Provincia

Los estudiantes de universidades nacionales que se preparan para cerrar el año académico deberán prestar atención a la actividad de sus facultades durante la próxima semana. Los gremios docentes y no docentes volvieron a anunciar medidas de fuerza en medio del conflicto salarial y presupuestario.

La situación alcanza a establecimientos de todo el país, incluidas instituciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se trata de un cierre uniforme de todas las universidades: los alcances dependen de la federación convocante, la adhesión de los gremios de cada casa de estudios y las decisiones académicas.

De cara al lunes 16 de noviembre, distintas organizaciones ratificaron paros y acciones de protesta. Hay fechas coincidentes, pero también cronogramas diferentes que es importante distinguir.

Qué paros están previstos desde el lunes 16

La federación CONADU, con presencia en numerosas universidades nacionales, anunció una jornada de paro el lunes 16. La medida se suma al plan de lucha para reclamar recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por otra parte, CONADU Histórica mantiene una medida de fuerza de una semana que se extiende hasta el miércoles 18 de noviembre, con adhesiones de asociaciones docentes de distintas universidades. Algunas agrupaciones locales definieron acciones por plazos más amplios.

Entre los trabajadores no docentes, la federación FATUN también fijó un paro para el lunes 16. La coincidencia de medidas puede afectar tanto el dictado de clases como ciertos servicios administrativos, de acuerdo con la participación que registre cada establecimiento.

Qué ocurre con las universidades de La Plata y otras ciudades bonaerenses

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los gremios ADULP y ATULP habían informado su participación en las medidas nacionales de noviembre. La coincidencia prevista para el lunes 16 puede traducirse en suspensiones de clases, mesas, atención o tareas de apoyo en determinadas facultades y colegios preuniversitarios.

La adhesión, sin embargo, debe confirmarse en cada unidad académica. No hay una regla que permita afirmar que todas las carreras tendrán exactamente el mismo nivel de actividad. Una cátedra puede reprogramar una clase, mientras otra comunica que mantiene su funcionamiento.

La protesta también involucra asociaciones de docentes de universidades de otras ciudades, incluidas instituciones de la provincia. En las últimas horas, la asociación COAD de Rosario ratificó un paro del 16 al 21 de noviembre, una muestra de que el calendario puede variar entre jurisdicciones.

Por qué vuelven a parar los docentes y no docentes

La discusión central gira alrededor de los salarios y del financiamiento universitario. Las organizaciones gremiales reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionan los fondos previstos para el sistema en el proyecto de Presupuesto 2027.

Los sindicatos sostienen que los ingresos perdieron poder adquisitivo y que esa situación afecta la continuidad de las actividades. El Gobierno nacional, por su parte, mantiene una estrategia de ordenamiento del gasto y presenta el presupuesto como herramienta de equilibrio fiscal. Esa diferencia se refleja en la falta de acuerdo entre las partes.

La discusión presupuestaria también puede originar nuevas convocatorias cuando se defina la agenda parlamentaria. Por eso, no conviene dar por confirmados paros adicionales para fechas futuras sin una comunicación específica de las organizaciones y las universidades.

Cómo saber si hay clases, exámenes o trámites el lunes

Los estudiantes que tienen actividades previstas el 16, 17 o 18 de noviembre deberían comprobar la información en canales institucionales. Las facultades suelen actualizar sus sitios oficiales, aulas virtuales y redes sociales cuando una medida afecta cursadas o exámenes.

Revisá el aviso de tu facultad o departamento académico y no solamente el comunicado nacional del gremio.

y no solamente el comunicado nacional del gremio. Si tenés un examen o una entrega, comprobá si la cátedra anunció reprogramación.

Para trámites y certificados, consultá previamente si habrá atención administrativa.

En colegios preuniversitarios, buscá las comunicaciones emitidas por la institución específica.

La conclusión práctica es que el lunes 16 habrá medidas de fuerza universitarias, pero el nivel concreto de afectación no será idéntico en todas las casas de estudio. La confirmación definitiva sobre una clase o evaluación corresponde a la facultad y a los equipos docentes responsables.