Sin quorum en diputados: se frenó la ley contra la ludopatía y pasan el debate sobre apuestas online al martes

Este jueves 12 de noviembre, la comisión de Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense no logró quorum porque solo asistieron dos legisladores.

Tras media hora de espera, únicamente se presentaron la diputada Micaela Olivetto (coautora del proyecto de regulación) y Roberto Vázquez (Frente Renovador). El resto de los integrantes de distintos bloques políticos se ausentaron, postergando el dictamen hasta el próximo martes por la mañana.

Qué proyectos quedaron frenados por falta de quorum

El temario de la jornada buscaba emitir dictamen sobre tres iniciativas centrales para combatir la ciberludopatía y regular el juego digital:

Regulación integral de apuestas virtuales: impulsada por Olivetto y el bloque de La Cámpora , propone fuertes restricciones operativas y nuevos tributos a las empresas del sector.

impulsada por Olivetto y el bloque de , propone fuertes restricciones operativas y nuevos tributos a las empresas del sector. Campaña de concientización: presentada por la diputada Alejandra Lorden (UCR) para advertir sobre los efectos nocivos de las apuestas deportivas y virtuales.

presentada por la diputada para advertir sobre los efectos nocivos de las apuestas deportivas y virtuales. Prevención en escuelas: la unificación de proyectos de Ayelén Rasquetti (FR), Martín Rozas (Unión y Libertad) y Romina Braga (Coalición Cívica) para detectar y prevenir la problemática en ámbitos educativos.

Reconocimiento biométrico y límite horario: los puntos de mayor debate

Según señalaron desde el oficialismo, uno de los principales focos de desacuerdo con la oposición radica en las trabas de acceso a las plataformas digitales.

El texto original plantea exigir el reconocimiento por biometría para ingresar a las aplicaciones y establecer un límite de una hora para realizar apuestas. Desde sectores opositores cuestionaron estas exigencias y propusieron ampliar el margen horario a seis horas.

Los fondos millonarios que crea la ley y su destino

El proyecto también generó tensiones políticas en torno a la administración de los recursos que deberán aportar las licenciatarias del juego online:

Fondo para Salud Mental y Ludopatía: obliga a los operadores a destinar el equivalente al 100% de lo que gastan en publicidad , repartido en un 70% para municipios y un 30% para el Ministerio de Salud .

obliga a los operadores a destinar el equivalente al , repartido en un y un . Fondo para Clubes y Deporte: establece que las empresas abonen mensualmente el 3% de los premios por apuestas (estimado en unos 70 millones de dólares mensuales o más de 700 mil millones anuales según los cruces legislativos), destinando el 85% a clubes de barrio y sociedades de fomento y el 15% a becas deportivas.

Cruces entre bloques y cómo sigue la discusión el martes

Desde los sectores opositores que no asistieron argumentaron que existían diferencias internas dentro del propio peronismo respecto a quién controlaría los fondos asignados a las entidades barriales. Por su parte, el jefe de bloque oficialista, Facundo Tignanelli, denunció presiones de siete empresas con mucho poder para evitar que se reduzcan sus ganancias.

En paralelo, el presidente del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, aclaró que su espacio acompañará la ley en general con modificaciones, entre las que se incluye la creación de fiscalías especializadas en distintos departamentos judiciales para perseguir las plataformas de apuestas ilegales. La comisión volverá a reunirse este martes para intentar destrabar el acuerdo.