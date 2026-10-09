ANSES paga hoy antes del fin de semana largo: quiénes cobran este viernes 9 de octubre

El calendario de pagos de ANSES de octubre de 2026 tiene este viernes 9 una fecha importante, porque será la última jornada hábil antes del fin de semana largo. Cobran jubilados del primer intervalo, titulares de AUH y otros grupos específicos, pero la terminación del DNI no es igual para todas las prestaciones.

La pausa del sábado 10, domingo 11 y lunes feriado 12 de octubre hace que los pagos continúen desde el martes 13. Para evitar confusiones, conviene comprobar de qué prestación se trata antes de consultar los documentos alcanzados.

Ver también: el calendario completo de ANSES de octubre y la pausa por el feriado y los nuevos montos de jubilaciones y pensiones para este mes.

Quiénes cobran ANSES hoy viernes 9 de octubre

Jubilaciones y pensiones del primer intervalo de pagos: personas con DNI terminado en 1.

personas con DNI terminado en 1. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): titulares con DNI terminado en 1, bajo el cronograma del primer intervalo.

titulares con DNI terminado en 1, bajo el cronograma del primer intervalo. Asignación Universal por Hijo (AUH): titulares con DNI terminado en 1.

titulares con DNI terminado en 1. Asignación Familiar por Hijo (SUAF): titulares con DNI terminado en 1.

titulares con DNI terminado en 1. Asignación por Embarazo (AUE): titulares con DNI terminado en 0.

titulares con DNI terminado en 0. Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 2 y 3.

Las asignaciones familiares de pago único tienen además períodos de liquidación propios, por lo que no deben confundirse con una fecha única de acreditación para cada persona. La consulta individual permite confirmar el estado del beneficio.

Qué pasa con los pagos durante el feriado del lunes 12

El lunes 12 de octubre es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por esa razón, el calendario previsional no incluye acreditaciones de los tramos habituales durante esa jornada. La atención y los movimientos bancarios pueden variar según el canal utilizado, pero la fecha de pago asignada por ANSES se mantiene.

La siguiente jornada de cobros del primer intervalo será el martes 13 de octubre para DNI terminado en 2. Ese mismo martes percibirán la AUH y la Asignación Familiar por Hijo las personas con esa terminación. En la Asignación por Embarazo, el martes corresponde a DNI terminado en 1, y en Pensiones No Contributivas a documentos terminados en 4 y 5.

Calendario de jubilaciones mínimas y AUH después del feriado

Martes 13: DNI 2.

DNI 2. Miércoles 14: DNI 3.

DNI 3. Jueves 15: DNI 4.

DNI 4. Viernes 16: DNI 5.

DNI 5. Lunes 19: DNI 6.

DNI 6. Martes 20: DNI 7.

DNI 7. Miércoles 21: DNI 8.

DNI 8. Jueves 22: DNI 9.

Este tramo corresponde a jubilados y pensionados del primer intervalo y, en la misma secuencia, a AUH y Asignación Familiar por Hijo. Los jubilados del tramo superior tienen otro calendario: recién comienzan a cobrar el viernes 23 de octubre, con documentos terminados en 0 y 1.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en octubre de 2026

La Resolución 284/2026 fijó para octubre un haber mínimo de $435.748,51. Cuando corresponde el bono previsional completo de $70.000, la suma bruta asciende a $505.748,51. No todos reciben el mismo importe: existen beneficios parciales y descuentos personales que modifican el neto de cada liquidación.

Si el dinero acreditado no coincide con el total esperado, la manera correcta de revisarlo es consultar el recibo individual y los conceptos liquidados en mi ANSES. El monto bruto publicado no reemplaza el importe neto que recibirá cada titular.

Cómo verificar cuándo y dónde cobrás

El organismo dispone de una consulta gratuita de fecha y lugar de cobro. Desde la página oficial se puede acceder al calendario por prestación o ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Cobros. También es posible verificar asignaciones, descuentos y detalles de liquidación.

La recomendación para quienes no aparecen en la lista de este viernes es no guiarse solamente por el número final del documento: primero hay que identificar la prestación y luego el calendario que le corresponde. De esa manera se evita acudir a una entidad bancaria en una fecha equivocada.