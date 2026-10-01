Anses en octubre: cuánto suben los haberes y cuándo empieza el pago según el dni

ANSES en octubre combina una actualización de los haberes con un calendario de pagos que comenzará la semana próxima para los primeros grupos. Para organizar los gastos, hay dos datos que deben mirarse juntos: el importe de la prestación y la fecha asignada al documento.

El aumento no significa que todos los beneficiarios reciban la misma suma. Las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones tienen bases diferentes; además, el bono previsional se liquida según condiciones específicas.

La guía del calendario de octubre permite ubicar las fechas por DNI. Con las normas ya publicadas, también se pueden identificar los nuevos montos del mes.

Cuánto aumentan los haberes de ANSES en octubre

La movilidad es del 1,66%. La Resolución 284/2026 fija la jubilación mínima en $435.748,51 desde octubre.

Por separado, el Decreto 1108/2026 confirma un bono previsional de hasta $70.000. Para una persona alcanzada que percibe la mínima y recibe el bono completo, la suma es $505.748,51 antes de los descuentos que correspondan sobre el haber.

Ese total no debe presentarse como depósito neto universal. El recibo puede contener descuentos personales, y quienes tienen haberes superiores a la mínima pueden recibir un bono proporcional o quedar fuera, según el total de sus prestaciones.

Como ejemplo, un haber computable de $480.000 deja una diferencia de $25.748,51 hasta el límite de mínima más bono. La norma considera la suma de prestaciones vigentes para determinar el adicional; no corresponde calcularlo mirando una sola si el titular cobra varias.

Qué cambia para quienes cobran AUH

La actualización de las asignaciones está establecida en la Resolución 283/2026. El valor general de la AUH por hijo es de $156.588, según su anexo.

Ese valor es el monto de referencia de la asignación, no una suma que deba confundirse con el bono de los jubilados. Tampoco permite anticipar el total de cada cuenta sin revisar retenciones, complementos y la liquidación individual.

Cuándo comienza el pago según la terminación del DNI

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tienen estas fechas en octubre:

DNI terminado en Fecha 0 8 de octubre 1 9 de octubre 2 13 de octubre 3 14 de octubre 4 15 de octubre 5 16 de octubre 6 19 de octubre 7 20 de octubre 8 21 de octubre 9 22 de octubre

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo siguen esas fechas. Para jubilaciones superiores a la mínima, el cronograma será: DNI 0 y 1 el 23; 2 y 3 el 26; 4 y 5 el 27; 6 y 7 el 28; y 8 y 9 el 29.

Las Pensiones No Contributivas tienen una distribución distinta: documentos 0 y 1 el 8; 2 y 3 el 9; 4 y 5 el 13; 6 y 7 el 14; y 8 y 9 el 15. Identificar la prestación evita elegir una fecha que pertenece a otro grupo.

Ver también: El bono confirmado de octubre y cómo cambia el total de los jubilados

Para presupuestar, separá los ingresos de cada integrante del hogar y sus fechas. Aunque dos personas cobren prestaciones de ANSES, pueden pertenecer a tandas distintas. Ordenar esos datos ayuda a decidir qué gastos se pueden afrontar en cada semana.

Cómo revisar tu liquidación antes de organizar los gastos

Consultá el recibo y la fecha en Mi ANSES, ingresando desde el sitio oficial del organismo. Compará el haber, el bono y los descuentos en renglones separados: así podés identificar de dónde surge una diferencia respecto del mes anterior.

Si ayudás a un familiar, anotá primero qué prestación cobra y después su terminación de DNI. Ese orden evita mezclar calendarios y permite prever vencimientos sin depender de un monto anunciado para un beneficiario diferente.