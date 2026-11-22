Cuando llega la fecha de cobro de una jubilación o pensión y el dinero no aparece, la primera reacción suele ser consultar al banco. Sin embargo, hay situaciones en las que el inconveniente debe resolverse directamente ante ANSES, y conocer la diferencia permite evitar viajes y trámites innecesarios.

El problema puede presentarse después de no haber retirado un pago, por dificultades con la cuenta habitual o por un período que figura como pendiente. Para esos casos existe un procedimiento oficial gratuito que puede iniciarse desde el celular, mediante Atención Virtual o personalmente.

Antes de comenzar, conviene identificar qué período falta y revisar el movimiento de la cuenta bancaria. También es importante distinguir un haber impago de un beneficio suspendido: no necesariamente se solucionan por la misma vía.

Cómo reclamar una jubilación o pensión que no cobraste

La guía vigente de ANSES indica que el reclamo de haberes previsionales impagos está destinado a jubilados y pensionados que no pudieron cobrar o tuvieron inconvenientes con el medio de pago. La gestión puede hacerse a través de mi ANSES, Atención Virtual o una oficina con turno.

Para iniciar el trámite digital, ingresá a ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la aplicación, buscá la sección Jubilación y luego Reclamo de haberes impagos. En la web de mi ANSES, la opción se encuentra dentro de Jubilaciones y pensiones.

El sistema muestra los períodos de cada prestación que están registrados como impagos y pueden reclamarse por ese canal. Si corresponde, confirmá la solicitud. ANSES informa que envía una constancia al correo electrónico registrado en el organismo.

Qué hacer si el sistema no permite presentar el reclamo

Otra alternativa es ingresar a Atención Virtual con las mismas credenciales, seleccionar Trámites de mi jubilación o pensión y elegir Reclamar un beneficio no cobrado. Según el estado del pago, pueden requerirse formularios adicionales.

También podés solicitar un turno para una oficina. En ese caso, llevá el DNI del titular. Si el banco ya informó el haber como impago, ANSES puede solicitar el formulario PS 6.236.

Cuando pasaron menos de dos meses desde el pago no percibido, el organismo señala que puede requerirse el formulario PS 6.5, que también debe completar el banco. Si transcurrieron más de 60 días, es probable que el impago ya figure registrado en el sistema, aunque el organismo puede pedir documentación para procesarlo.

Cuánto tarda ANSES en devolver el dinero

El trámite no tiene costo. Según la información oficial, la puesta al pago puede demorar hasta 60 días y se deposita en la misma cuenta en la que se cobra habitualmente la jubilación o pensión. No significa que todos los casos tarden exactamente ese plazo.

ANSES también indica que el reclamo de haberes impagos debe efectuarse dentro de los dos años posteriores a la fecha en que correspondía percibirlos. Por eso es conveniente no dejar pasar meses sin consultar, aunque el titular crea que el dinero se acreditará automáticamente.

Si el beneficio está suspendido, el trámite puede ser diferente

Una falta de acreditación puntual no equivale a una suspensión de la prestación. Cuando el cobro dejó de realizarse por una incompatibilidad u otro inconveniente administrativo durante varios meses, puede corresponder una rehabilitación del beneficio, en lugar de reclamar únicamente un período impago.

Para evitar errores, revisá primero en mi ANSES el estado de tu prestación y el calendario de cobro. Si los datos no coinciden con lo que informa tu banco, conservá los comprobantes y utilizá los canales oficiales antes de entregar información personal a terceros.

La información y los requisitos están publicados en la guía oficial de reclamo de haberes impagos y en el portal de jubilaciones y pensiones de ANSES.