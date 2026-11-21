El organismo previsional acreditará todos los haberes en apenas tres días hábiles, del miércoles 9 al viernes 11 de diciembre de 2026.

En una misma liquidación bancaria —cuyo recibo digital estará disponible desde el miércoles 9 en Mi ANSES—, cobrarás el aumento del 2,17%, la segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) y el bono extraordinario de $70.000. A continuación, repasamos las fechas exactas por terminación de DNI y los montos finales.

Calendario de Pensiones No Contributivas en diciembre 2026: qué DNI cobran del 9 al 11

Debido al fin de semana largo por los feriados del lunes 7 y martes 8 de diciembre, ANSES agrupará seis terminaciones de documento en el cierre de la semana para completar todo el cronograma en 72 horas:

Miércoles 9 de diciembre 2026: Cobran los titulares con DNI terminado en 0 y 1 . En esta misma jornada, ANSES liquidará en un pago único general (sin importar el DNI) las asignaciones familiares del SUAF correspondientes a titulares de PNC por Discapacidad.

Cobran los titulares con . En esta misma jornada, ANSES liquidará en un (sin importar el DNI) las asignaciones familiares del correspondientes a titulares de PNC por Discapacidad. Jueves 10 de diciembre 2026: Se acreditan los haberes para los documentos finalizados en 2 y 3 .

Se acreditan los haberes para los documentos finalizados en . Viernes 11 de diciembre 2026: Perciben sus ingresos en simultáneo todos los beneficiarios con DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Tabla oficial: cuánto cobro en diciembre según el tipo de pensión

El reajuste del 2,17% (basado en la inflación de octubre medida por el INDEC) impacta tanto en el haber mensual como en el cálculo del medio aguinaldo (que equivale al 50% del haber actualizado, sin incluir el bono fijo de $70.000):

Tipo de Pensión No Contributiva (ANSES) Haber base diciembre (2,17%) Medio aguinaldo (50%) Bono extraordinario Total bruto acreditado PNC por Discapacidad (70% mínima) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53 PNC por Vejez (70% mínima) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53 PNC Madres de 7 Hijos (100% mínima) $453.796,70 $226.898,35 $70.000,00 $750.695,05

Detalle de montos para PNC por Discapacidad, Vejez y Madres de 7 Hijos

De acuerdo con la Resolución 349/2025 del organismo previsional, la composición final de cada prestación queda conformada de la siguiente manera:

PNC por Discapacidad y por Vejez: Suman $317.657,69 de haber base, $158.828,84 de medio aguinaldo y $70.000 de bono, alcanzando un total bruto de $546.486,53 (sujeto al descuento de obra social del Programa Federal Incluir Salud).

Suman de haber base, de medio aguinaldo y de bono, alcanzando un (sujeto al descuento de obra social del Programa Federal Incluir Salud). PNC para Madres de 7 Hijos: Al percibir el equivalente al 100% de la jubilación mínima, cobran $453.796,70 de haber mensual, $226.898,35 de medio aguinaldo y $70.000 de bono, totalizando $750.695,05 brutos.

Plus automático de Tarjeta Alimentar para Madres de 7 Hijos

Además del haber mensual, el aguinaldo y el refuerzo previsional, las titulares de PNC para Madres de 7 Hijos que tengan hijos de hasta 17 años inclusive o hijos con discapacidad cobran de forma automática la Tarjeta Alimentar en la misma cuenta.

Los montos vigentes del subsidio otorgado por el Ministerio de Capital Humano que se suman al depósito son de $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos y $149.425 por tres o más hijos.