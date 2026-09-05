Anses paga hasta $383. 800 por desempleo en septiembre: quiénes pueden pedirlo y cómo se calcula

El aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil produjo un cambio que va más allá de los trabajadores que cobran el piso salarial. Desde septiembre también subieron los límites de la Prestación por Desempleo de ANSES.

El beneficio puede resultar clave para una persona que perdió su empleo formal mientras busca reincorporarse al mercado laboral. Sin embargo, no existe una suma única: ANSES toma como referencia los salarios anteriores y luego aplica un mínimo y un máximo.

Desde este mes, esos dos límites volvieron a modificarse y el monto superior se acerca a los $400.000.

Cuánto paga ANSES por Desempleo en septiembre 2026

Con el nuevo Salario Mínimo de $383.800, la Prestación por Desempleo tiene desde septiembre:

Monto mínimo: $191.800.

Monto máximo: $383.800.

El esquema oficial también deja definidos nuevos valores hasta diciembre:

Mes 2026 Mínimo Máximo Septiembre $191.800 $383.800 Octubre $195.600 $391.200 Noviembre $199.400 $398.800 Diciembre $203.200 $406.400

Los importes vigentes están publicados en la tabla oficial del Salario Mínimo y la Prestación por Desempleo.

La evolución del beneficio durante el año también puede compararse con los montos y requisitos que tenía la Prestación por Desempleo meses atrás.

La solicitud puede iniciarse por los canales habilitados de ANSES y requiere acreditar la situación de desempleo.

Cómo se calcula cuánto corresponde cobrar

El cálculo inicial equivale al 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados.

Después se aplican los límites de septiembre. Si el resultado es inferior a $191.800, opera el mínimo. Si supera $383.800, se aplica el máximo.

Mejor sueldo neto 75% Resultado sujeto a topes $200.000 $150.000 $191.800 por el mínimo $300.000 $225.000 $225.000 $450.000 $337.500 $337.500 $600.000 $450.000 $383.800 por el máximo

Los ejemplos son ilustrativos. La liquidación definitiva depende de los datos laborales que analice ANSES.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley 24.013 que se encuentren en situación legal de desempleo.

Entre los requisitos generales aparecen:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: deben cumplir los períodos de actividad y aportes específicos previstos para esas modalidades.

ANSES detalla requisitos y documentación en la página oficial de la Prestación por Desempleo.

Cuántos meses se puede cobrar

La prestación no dura lo mismo para todos. ANSES informa que puede pagarse entre 2 y 12 cuotas, dependiendo de los meses trabajados y cotizados durante los últimos tres años.

Para trabajadores permanentes, el esquema general contempla:

6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

12 a 23 meses: 4 cuotas.

24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: hasta 12 cuotas.

Los trabajadores que tienen 45 años o más durante la vigencia del beneficio reciben seis meses adicionales, de acuerdo con las condiciones del sistema.

Qué documentación puede pedir ANSES

Además del DNI, es necesario demostrar la situación que produjo la pérdida del empleo.

Por ejemplo:

Telegrama, carta documento o nota certificada ante un despido sin justa causa.

Copia del contrato vencido cuando finalizó un contrato a plazo fijo.

Documentación judicial o del síndico si el empleador entró en quiebra.

Telegramas correspondientes cuando existe un despido indirecto fundado en justa causa.

Qué pasa si conseguís trabajo mientras cobrás

Si el beneficiario vuelve a trabajar formalmente, debe solicitar la suspensión del cobro dentro de los 5 días hábiles.

No hacerlo puede provocar incompatibilidades, sanciones y eventualmente el reclamo de sumas cobradas de manera indebida.

Septiembre deja así un nuevo rango claro para quienes están evaluando iniciar el trámite: la prestación no puede quedar por debajo de $191.800 ni superar $383.800, aunque el monto individual depende del historial salarial de cada trabajador.