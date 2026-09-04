Último día de inscripción a las becas progresar: vence el plazo para nivel obligatorio y cuáles son los montos confirmados

Si sos estudiante o buscás anotarte en el programa oficial, la Anses y el Ministerio de Capital Humano definieron los montos y el calendario para septiembre de 2026.

El beneficio mantiene un haber base unificado, pero cuenta con fechas límite inminentes para la segunda convocatoria y esquemas de cobro según el nivel educativo.

Fechas de cierre para la segunda convocatoria de inscripción 2026

Los aspirantes deben tener en cuenta que los plazos de inscripción varían según cada línea del programa:

La línea de Progresar Obligatorio finaliza su inscripción este 4 de septiembre de 2026. Por su parte, la convocatoria para Progresar Superior y Enfermería se extiende hasta el 11 de septiembre, mientras que la alternativa de Progresar Trabajo mantiene su registro abierto de forma continua hasta el 27 de noviembre de 2026.

Monto bruto y dinero en mano para cada estudiante

El valor base de la ayuda económica se mantiene en $35.000 mensuales, aunque el importe cobrado varía según el nivel:

Para los estudiantes de Progresar Obligatorio, Progresar Trabajo e ingresantes del nivel Superior, la Anses aplica una retención del 20%. Esto significa que reciben $28.000 en mano y acumulan $7.000 mensuales, los cuales se entregan tras presentar el certificado de regularidad. En cambio, los alumnos avanzados del nivel Superior y de Enfermería perciben el 100% del beneficio ($35.000).

Requisitos de ingreso familiar y evaluación académica

Para ser seleccionado en el programa, el aspirante debe cumplir con parámetros socioeconómicos y educativos rigurosos:

El tope de ingresos del grupo familiar no puede superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además de la verificación patrimonial que realiza la Anses, se efectúa un control académico junto a las instituciones educativas para comprobar la asistencia regular o el avance en el plan de estudios.

Cómo verificar el cobro en el portal de la Anses

Los titulares del beneficio pueden consultar de manera directa si la liquidación del mes se encuentra aprobada:

A través del portal oficial, ingresando con la Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES, los usuarios deben dirigirse a la sección de Atención Virtual para revisar el estado del pago. La otra vía es generar la Certificación Negativa por el número de CUIL, donde la emisión del comprobante indicará si figura registrada la liquidación del período.