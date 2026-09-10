ANSES concentra varios pagos este viernes antes del fin de semana: qué DNI cobran y cuánto puede llegar

El calendario de ANSES tendrá este viernes 11 de septiembre una de las jornadas más cargadas de la semana, justo antes de la pausa del fin de semana. En el mismo día se cruzan pagos para jubilados, pensiones, AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones, aunque cada grupo tiene una terminación de DNI diferente.

Para muchos beneficiarios, además, no se trata solamente de mirar la fecha: septiembre llegó con haberes actualizados, un bono previsional de hasta $70.000 y nuevos montos para las asignaciones. Por eso, dos personas que cobran el mismo día pueden recibir cifras muy distintas.

El cronograma general ya está en marcha y puede consultarse en la guía con todas las fechas de cobro de ANSES en septiembre. Para este viernes, sin embargo, hay cinco grupos que conviene mirar especialmente.

Quiénes cobran ANSES este viernes 11 de septiembre

El viernes será fecha de pago para varias prestaciones. El detalle queda así:

Prestación Terminación de DNI Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo 3 Pensiones No Contributivas (PNC) 6 y 7 AUH y Asignación Familiar por Hijo 3 Asignación por Embarazo 1 Asignación por Prenatal 2 y 3

El calendario previsional de jubilaciones y PNC fue aprobado por ANSES mediante la Resolución 349/2025, que fijó las fechas de pago para todo 2026.

Los montos de septiembre cambian según la prestación y los adicionales que correspondan.

Cuánto puede cobrar un jubilado de la mínima

Para quienes perciben el haber mínimo, septiembre combina dos conceptos. La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20 y el Gobierno confirmó un bono extraordinario de hasta $70.000.

Cuando corresponde el refuerzo completo, la suma alcanza un total bruto de $498.633,20. El bono no es igual para todos: quienes cobran por encima de la mínima pueden recibir un monto proporcional hasta el límite previsto por el decreto.

El detalle de cómo queda cada caso puede verse en la guía de jubilados de ANSES con aumento y bono de septiembre. El haber mínimo fue oficializado por la Resolución 257/2026 y el refuerzo por el Decreto 824/2026.

Qué pasa con AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

Los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 también tienen fecha de cobro este viernes. En septiembre, la AUH se actualizó por la movilidad mensual y el valor general quedó en torno a $154.031 por hijo; en la liquidación habitual se acredita el 80% y el 20% restante queda sujeto al mecanismo de la Libreta.

En el caso de SUAF, el monto depende del ingreso del grupo familiar. Para el primer rango de ingresos, la Asignación Familiar por Hijo es de $77.025 en la zona general. Los valores y topes fueron actualizados por la Resolución 260/2026.

La Asignación por Embarazo, que este viernes corresponde a DNI terminado en 1, también se liquida con el aumento de septiembre. Además, algunas titulares pueden recibir en la misma cuenta la Prestación Alimentar y el apoyo Leche del Plan 1000 Días cuando cumplen los requisitos.

El fin de semana frena el calendario y los pagos siguen el lunes

Después de la jornada del viernes, el calendario hace la pausa habitual del sábado y domingo. Los pagos se reanudan el lunes 14 de septiembre.

Ese día cobrarán, entre otros grupos, los jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminado en 4, las PNC con documentos terminados en 8 y 9, y los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 4.

Para evitar confusiones, ANSES recomienda verificar la liquidación individual y el lugar de cobro desde sus canales oficiales. El cronograma sirve como referencia general, pero el dato definitivo de cada prestación aparece asociado al CUIL del titular.