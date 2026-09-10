Libreta de AUH: el paso a paso para cobrar hasta $1.161.757 acumulados por Anses

Por Denisse Helman
Libreta de auh: el paso a paso para cobrar hasta $1. 161. 757 acumulados por anses

Si cobrás la Asignación Universal por Hijo, ya podés solicitar la devolución del 20% retenido mensualmente correspondiente al período de marzo de 2025 a febrero de 2026.

Para acceder a este dinero acumulado, es obligatorio presentar el Formulario Libreta que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Montos retenidos y acumulados que liquida Anses

El valor a cobrar depende del tiempo percibido y la categoría del beneficiario:

  • Valor general:$274.451,20 por menor o $893.658,20 por hijo con discapacidad.
  • Zona 1:$356.787,80 por menor o $1.161.757,00 por hijo con discapacidad.

Criterios de acreditación y alcance de la Zona 1

Para cobrar el 100% de la retención, la normativa vigente exige cumplir con las vacunas obligatorias, controles médicos y la constancia de alumno regular para mayores de 5 años.

El diferencial de Zona 1 aplica para residentes del partido de Patagones y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Pasos para realizar el trámite 100% online

La gestión digital se efectúa de manera simple desde la plataforma Mi Anses:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH para generar el formulario.
  • Llevar el documento impreso a la escuela y al centro de salud para la correspondiente firma y certificación.
  • Subir la imagen digitalizada a la web de Anses para finalizar la presentación.

Atención presencial y fecha límite definitiva

Para quienes prefieran hacer el trámite de forma física, pueden acudir a cualquier oficina de Anses sin turno previo o asistir a los operativos territoriales del organismo.

Ahorro para jubilados: cómo acceder a los descuentos de anses en supermercados durante septiembre
Mirá también:

Ahorro para jubilados: cómo acceder a los descuentos de ANSES en supermercados durante septiembre

La fecha límite impostergable para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2026. Quienes no completen la gestión perderán los fondos retenidos y corren el riesgo de sufrir la suspensión de la asignación.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.645 - 10 de septiembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.