Libreta de auh: el paso a paso para cobrar hasta $1. 161. 757 acumulados por anses

Si cobrás la Asignación Universal por Hijo, ya podés solicitar la devolución del 20% retenido mensualmente correspondiente al período de marzo de 2025 a febrero de 2026.

Para acceder a este dinero acumulado, es obligatorio presentar el Formulario Libreta que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Montos retenidos y acumulados que liquida Anses

El valor a cobrar depende del tiempo percibido y la categoría del beneficiario:

Valor general: $274.451,20 por menor o $893.658,20 por hijo con discapacidad.

por menor o por hijo con discapacidad. Zona 1:$356.787,80 por menor o $1.161.757,00 por hijo con discapacidad.

Criterios de acreditación y alcance de la Zona 1

Para cobrar el 100% de la retención, la normativa vigente exige cumplir con las vacunas obligatorias, controles médicos y la constancia de alumno regular para mayores de 5 años.

El diferencial de Zona 1 aplica para residentes del partido de Patagones y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Pasos para realizar el trámite 100% online

La gestión digital se efectúa de manera simple desde la plataforma Mi Anses:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

. Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH” para generar el formulario.

y luego para generar el formulario. Llevar el documento impreso a la escuela y al centro de salud para la correspondiente firma y certificación.

Subir la imagen digitalizada a la web de Anses para finalizar la presentación.

Atención presencial y fecha límite definitiva

Para quienes prefieran hacer el trámite de forma física, pueden acudir a cualquier oficina de Anses sin turno previo o asistir a los operativos territoriales del organismo.

La fecha límite impostergable para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2026. Quienes no completen la gestión perderán los fondos retenidos y corren el riesgo de sufrir la suspensión de la asignación.