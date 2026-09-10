Libreta de auh: el paso a paso para cobrar hasta $1. 161. 757 acumulados por anses

Si cobrás la Asignación Universal por Hijo, ya podés solicitar la devolución del 20% retenido mensualmente correspondiente al período de marzo de 2025 a febrero de 2026.
Para acceder a este dinero acumulado, es obligatorio presentar el Formulario Libreta que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
Montos retenidos y acumulados que liquida Anses
El valor a cobrar depende del tiempo percibido y la categoría del beneficiario:
- Valor general:$274.451,20 por menor o $893.658,20 por hijo con discapacidad.
- Zona 1:$356.787,80 por menor o $1.161.757,00 por hijo con discapacidad.
Criterios de acreditación y alcance de la Zona 1
Para cobrar el 100% de la retención, la normativa vigente exige cumplir con las vacunas obligatorias, controles médicos y la constancia de alumno regular para mayores de 5 años.
El diferencial de Zona 1 aplica para residentes del partido de Patagones y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Pasos para realizar el trámite 100% online
La gestión digital se efectúa de manera simple desde la plataforma Mi Anses:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH” para generar el formulario.
- Llevar el documento impreso a la escuela y al centro de salud para la correspondiente firma y certificación.
- Subir la imagen digitalizada a la web de Anses para finalizar la presentación.
Atención presencial y fecha límite definitiva
Para quienes prefieran hacer el trámite de forma física, pueden acudir a cualquier oficina de Anses sin turno previo o asistir a los operativos territoriales del organismo.
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La fecha límite impostergable para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2026. Quienes no completen la gestión perderán los fondos retenidos y corren el riesgo de sufrir la suspensión de la asignación.