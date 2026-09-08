Ahorro para jubilados: cómo acceder a los descuentos de anses en supermercados durante septiembre

Si cobrás una prestación previsional y buscás cuidar el bolsillo, durante todo este mes tenés disponibles rebajas exclusivas en las principales cadenas del país.

El programa Beneficios Capital Humano-ANSES habilita descuentos del 10% al 20% en alimentos, perfumería y limpieza abonando con la tarjeta de débito habitual.

Día por día: qué supermercados ofrecen las mayores rebajas

El beneficio contempla promociones especiales según la jornada de la semana para planificar las compras:

Lunes: En Día tenés un 10% de descuento vía reintegro con tope de $2.000 por operación.

En tenés un con tope de $2.000 por operación. Martes: Toledo aplica un 15% sin tope de reintegro , mientras que Nini Mayorista ofrece un 15% el 1 y 8 de septiembre con límite de $20.000 diarios.

aplica un , mientras que ofrece un con límite de $20.000 diarios. Miércoles: Carrefour otorga 10% sin tope (compra mínima de $15.000); La Anónima un 10% hasta $5.000 semanales (mínimo de $25.000) y Josimar un 10% con tope semanal de $6.000 .

otorga (compra mínima de $15.000); un (mínimo de $25.000) y un . Jueves: Chango Más aplica un 20% con devolución en el acto sin tope de reintegro.

aplica un sin tope de reintegro. Viernes y sábados:Cooperativa Obrera ofrece un 15% de descuento sin tope en sus sucursales de Lobos.

Descuentos vigentes de lunes a domingo

Para quienes prefieren hacer compras de rutina cualquier día de la semana, existen beneficios permanentes:

Coto: Mantiene un 10% directo sin tope de reintegro para jubilados y pensionados.

Mantiene un para jubilados y pensionados. Jumbo, Disco y Vea: Ofrecen un 10% base en compras generales y un 20% en perfumería y limpieza .

Ofrecen un . Chango Más: Dispone de un 10% diario con tope de $1.000 por operación y un acumulado de $15.000 por mes.

Requisitos obligatorios y topes de devolución

La condición fundamental para validar la promoción consiste en pagar con la tarjeta de débito donde cobrás la prestación de ANSES.

En algunos comercios, como Carrefour, se exige figurar registrado en el programa de fidelización del supermercado y ser mayor de 60 años.

Mecanismo de acreditación del dinero ahorrado

El beneficio puede registrarse de dos formas distintas al momento de pagar: