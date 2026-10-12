ANSES retoma los pagos tras el feriado: quiénes cobran desde el martes 13 de octubre

El calendario de pagos de ANSES de octubre de 2026 tiene una pausa por el feriado nacional del lunes 12. Después de las acreditaciones realizadas el jueves 8 y viernes 9, la actividad habitual se retoma el martes 13 de octubre. Ese día cobrarán jubilados y pensionados del primer intervalo de haberes, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficiarios, según la terminación del DNI.

Para evitar viajes innecesarios, es importante distinguir entre prestaciones: no todos los beneficios se pagan con el mismo número de documento en la misma fecha. Y aunque las sucursales bancarias no brinden atención presencial durante el feriado, el dinero acreditado previamente puede utilizarse mediante cajeros y servicios digitales.

Quiénes cobran ANSES el martes 13 de octubre de 2026

El cronograma confirmado para este martes incluye tres grupos principales. Conviene revisar el tipo de beneficio antes de considerar la fecha de cobro:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI finalizados en 2 .

DNI finalizados en . AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 4 y 5 .

documentos terminados en . Asignación por Embarazo (AUE): DNI finalizados en 1, de acuerdo con su calendario específico.

Ver también: el calendario de ANSES de octubre 2026 y cómo influye el fin de semana largo.

Este esquema evita una confusión frecuente: las PNC tienen un calendario agrupado de a dos terminaciones y la Asignación por Embarazo no comienza exactamente el mismo día que la AUH. Para confirmar tu fecha personal, podés consultar la herramienta de fecha de cobro en la web oficial de ANSES.

Cómo sigue el calendario para jubilados de la mínima y AUH

Luego del martes 13, las fechas para jubilaciones y pensiones del primer intervalo, AUH y Asignación Familiar por Hijo siguen este orden:

Miércoles 14: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. Jueves 15: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. Viernes 16: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. Lunes 19: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. Martes 20: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. Miércoles 21: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. Jueves 22: DNI terminado en 9.

Las terminaciones 0 y 1 de estos grupos ya tenían fechas asignadas para el jueves 8 y el viernes 9. Esto significa que el feriado del lunes 12 no genera un nuevo cobro para todos los jubilados: la fecha depende del cronograma y del DNI. Si el beneficio figura depositado, el titular puede usarlo sin necesidad de esperar a que abra la sucursal.

Qué pasa con las Pensiones No Contributivas

Las PNC tienen un calendario más breve. Después del pago previsto para documentos 4 y 5 del martes 13, corresponde el miércoles 14 a DNI 6 y 7 y el jueves 15 a los terminados en 8 y 9. Los documentos 0 y 1 tenían fecha el jueves 8, mientras que los 2 y 3 correspondían al viernes 9.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aunque muchas veces se menciona junto con otras pensiones, se rige por el cronograma correspondiente al primer intervalo de jubilaciones y pensiones, no por el agrupamiento de PNC. Este punto es importante para evitar errores al buscar la fecha.

Cuánto cobran los jubilados y qué sucede con el bono

Los haberes previsionales de octubre incorporan una actualización del 1,66%. La jubilación mínima se ubicó en $435.748,51 y, para quienes tienen derecho al refuerzo extraordinario completo de $70.000, el total bruto alcanza los $505.748,51. No todos los beneficiarios reciben el mismo refuerzo: para haberes superiores al mínimo puede corresponder un monto proporcional, según los topes establecidos.

También pueden existir descuentos personales que hagan variar la suma efectivamente disponible. Por eso, antes de tomar una cifra general como el importe depositado, conviene revisar el recibo de haberes y los movimientos de la cuenta.

Ver también: las fechas de cobro según tu DNI durante todo octubre.

Cómo comprobar si ya está acreditado el dinero

La forma más segura de verificar la información es ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o utilizar el servicio oficial de fecha y lugar de cobro. En el caso de la AUH, el apartado Mis Asignaciones permite revisar los importes y el estado de los conceptos liquidados.

Si vas al cajero, evitá depender únicamente de la fecha difundida en redes sociales: el cronograma sirve para saber cuándo debería acreditarse el beneficio, pero el saldo disponible en la cuenta es lo que confirma que el depósito está hecho. Tampoco es necesario compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios con terceros para consultar tu prestación.

Durante el lunes feriado no hay una jornada habitual de pago presencial. La secuencia se reanuda el martes 13, y ese dato resulta especialmente útil para quienes tienen gastos previstos al inicio de la semana.