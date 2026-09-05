ANSES estrena Mi Buzón: el aviso que puede hacer correr un plazo aunque no abras el email

ANSES incorporó una nueva herramienta dentro de su ecosistema digital que va bastante más allá de recibir un simple mensaje informativo. Se trata de un domicilio electrónico donde pueden aparecer requerimientos, resoluciones, intimaciones y otras comunicaciones vinculadas con trámites y prestaciones.

La adhesión es voluntaria, pero una vez constituido ese domicilio las notificaciones cursadas allí tienen efectos administrativos. Por eso, antes de activarlo conviene entender cómo funciona y qué diferencia existe entre el mensaje que aparece dentro de Mi ANSES y el correo electrónico que puede llegar como aviso.

El punto más importante está en los plazos: la validez de una notificación no depende necesariamente del momento en que la persona abra el email o entre a leer el mensaje.

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de ANSES

La Resolución 262/2026 creó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, definido como un sitio informático seguro, personalizado y válido registrado por una persona ante ANSES.

La constitución es voluntaria y pueden hacerlo personas mayores de 16 años. Está pensado para quienes tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social.

Una vez activado, puede utilizarse para recibir:

Notificaciones y comunicaciones.

Requerimientos y citaciones.

Liquidaciones.

Resoluciones.

Intimaciones y emplazamientos.

Avisos vinculados con procedimientos administrativos de ANSES.

La norma completa está publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 262/2026.

Quienes todavía no utilizan el portal pueden consultar cómo ingresar a Mi ANSES y qué trámites se pueden hacer con la Clave de la Seguridad Social.

El nuevo domicilio electrónico se administra desde Mi ANSES y las notificaciones quedan disponibles en “Mi Buzón”.

Cómo activar Mi Buzón y el domicilio electrónico

Para constituirlo, ANSES establece un procedimiento digital:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en la opción “Domicilio y Datos de Contacto”, o hacerlo desde la aplicación móvil Mi ANSES. Aceptar los términos y condiciones del servicio. Informar y validar una dirección de correo electrónico.

Cuando el proceso queda completo, el domicilio electrónico se considera válidamente constituido.

Las comunicaciones estarán disponibles en la aplicación o sección denominada “MI BUZÓN” dentro de la plataforma.

Cuándo se considera notificada una persona

Este es el dato que merece más atención. La resolución establece que las comunicaciones y notificaciones electrónicas se consideran perfeccionadas a las 0:00 del primer día hábil posterior a la fecha en que quedan disponibles para ser visualizadas en Mi Buzón.

Es decir, la regla no dice que el plazo empiece cuando el usuario decide abrir el mensaje.

Ejemplo: si una notificación queda disponible un martes y no existe un feriado intermedio, en principio se considera perfeccionada a las 0:00 del miércoles, de acuerdo con la mecánica fijada por la resolución.

Situación Efecto Mensaje disponible en Mi Buzón Inicia el mecanismo de notificación Primer día hábil posterior Se considera perfeccionada a las 0:00 Usuario no abrió el email No anula la notificación del buzón

El email es solo un aviso de cortesía

ANSES podrá enviar al correo electrónico informado un aviso sobre la existencia de una nueva comunicación. Pero la propia norma lo define como un “aviso de cortesía”.

Esto tiene una consecuencia práctica: no recibir ese email no habilita a alegar que se desconocía la notificación cursada al domicilio electrónico.

Por eso, quien decida adherirse al sistema debería acostumbrarse a revisar Mi Buzón periódicamente y no depender únicamente de la bandeja de entrada del correo.

La adhesión al domicilio electrónico es voluntaria, pero las comunicaciones allí practicadas tienen validez administrativa.

Qué pasa si el sistema deja de funcionar

La plataforma está prevista para estar disponible las 24 horas durante todo el año. La resolución contempla, sin embargo, un mecanismo para caídas prolongadas.

Si existe una inoperatividad del sistema durante ocho horas o más, ANSES debe comunicar la incidencia y las notificaciones previstas se consideran perfeccionadas el primer día hábil inmediato siguiente a la rehabilitación.

También se pueden aceptar notificaciones anteriores

Mi Buzón permitirá que una persona acepte voluntariamente notificarse de actos emitidos antes de haber constituido su domicilio electrónico.

En ese caso especial, la notificación se considera perfeccionada a las 0:00 del primer día hábil posterior a la aceptación.

La novedad no obliga a todos los beneficiarios a constituir el domicilio electrónico. Pero para quienes lo activen cambia la forma de relacionarse con el organismo: Mi Buzón pasa a ser un canal que conviene revisar con la misma atención que una notificación formal.