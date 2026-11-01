Tarjeta alimentar en noviembre: cuánto se cobra por hijo y cuándo paga anses

La Tarjeta Alimentar de noviembre de 2026 vuelve a ser una de las consultas más frecuentes entre las familias que cobran asignaciones de ANSES. El comienzo del mes coincide con los nuevos valores de la AUH, pero eso no significa que todos los programas sociales reciban exactamente el mismo porcentaje de aumento.

La asistencia alimentaria tiene una normativa propia y se paga como complemento del ingreso familiar. Para quienes organizan las compras de la semana, el dato relevante es el importe que corresponde según la cantidad de hijos y la fecha en que se acredita junto con la prestación principal.

Además, no es una ayuda que se solicite mediante un formulario abierto a cualquier persona. El reconocimiento se basa en las condiciones de acceso y en la información que surge de las prestaciones familiares registradas.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026

Los importes vigentes de la Prestación Alimentar fueron fijados por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano. Para noviembre se mantienen estas escalas:

$72.250: hogares alcanzados por la categoría de un hijo; también quienes perciben Asignación por Embarazo desde el período contemplado por el programa.

hogares alcanzados por la categoría de un hijo; también quienes perciben Asignación por Embarazo desde el período contemplado por el programa. $113.299: hogares que cumplen los requisitos de la categoría de dos hijos, o determinadas combinaciones de embarazo con un hijo.

hogares que cumplen los requisitos de la categoría de dos hijos, o determinadas combinaciones de embarazo con un hijo. $149.425: hogares de la categoría de tres o más hijos o las combinaciones familiares previstas en la misma normativa.

Estos importes no aumentan automáticamente todos los meses con la fórmula de movilidad previsional. Por eso, aunque la AUH tiene una actualización de noviembre del 1,93%, Alimentar conserva sus montos mientras no se disponga una nueva modificación específica.

Quiénes pueden cobrar el beneficio y hasta qué edad

La prestación está dirigida a familias que perciben determinadas ayudas de ANSES. Entre las situaciones contempladas figuran titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, titulares de Asignación por Embarazo desde el tercer mes, familias con hijos con discapacidad sin límite de edad y madres de siete o más hijos que acceden a la pensión no contributiva correspondiente.

También existen supuestos particulares para trabajadores alcanzados por los regímenes mencionados en la reglamentación. No alcanza con tener hijos a cargo: es necesario cumplir con los criterios de acceso asociados a la prestación principal y a la composición familiar acreditada.

Qué día se deposita la Tarjeta Alimentar

El dinero se acredita de manera mensual y junto con la prestación de ANSES que habilita el beneficio, por ejemplo AUH o Asignación por Embarazo. No existe un calendario independiente único de Alimentar que deba consultarse al margen de la fecha de la asignación principal.

Para comprobar el día de cobro correspondiente al documento y la situación de cada familia, la consulta individual de la liquidación de ANSES resulta más precisa que cualquier calendario general. Los feriados y reordenamientos administrativos de noviembre pueden modificar las fechas originalmente previstas en cronogramas anteriores.

¿Hay que anotarse o pedir una tarjeta nueva?

No se requiere contratar a un intermediario ni pagar una gestión para acceder a la prestación. El reconocimiento se realiza a partir de los registros administrativos de los organismos y, cuando corresponde, el monto se deposita junto con la asignación principal.

Si una familia cumple las condiciones pero no visualiza el complemento, conviene verificar que los vínculos familiares y los datos personales estén correctamente registrados en ANSES. Las diferencias en la composición del grupo pueden incidir en la categoría asignada.

La prestación tiene como finalidad reforzar la compra de alimentos y no reemplaza la AUH ni la Asignación por Embarazo: los importes se suman según las reglas de cada programa. Distinguir ambos conceptos ayuda a interpretar el total que ingresa a la cuenta en noviembre.