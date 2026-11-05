ANSES noviembre: las fechas de cobro que cambian según el DNI y los feriados

El calendario de pagos de noviembre de ANSES llega con un dato que puede provocar confusiones: las fechas no son iguales para todas las prestaciones y algunas terminaciones de documento se agrupan en un mismo día. Además, los feriados previstos durante el mes modifican la distribución habitual de acreditaciones.

Para los jubilados y beneficiarios de asignaciones, revisar solamente el último número del DNI no alcanza. Primero hay que identificar qué prestación se cobra y después buscar la terminación del documento.

Jubilaciones y pensiones de haberes mínimos

El cronograma difundido para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ubica a los DNI terminados en 0 el 11 de noviembre y a los terminados en 1 el 12. Las terminaciones 2, 3 y 4 aparecen agrupadas el 13; luego continúan los DNI terminados en 5 el 16, en 6 el 17, en 7 el 18, en 8 el 19 y en 9 el 20 de noviembre.

La agrupación de tres terminaciones en una misma fecha es uno de los puntos que conviene comprobar directamente en el calendario oficial del organismo antes de realizar trámites o trasladarse a una entidad bancaria.

Jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, las fechas difundidas son posteriores: DNI 0 y 1 el 24 de noviembre; 2 y 3 el 25; 4 y 5 el 26; 6 y 7 el 27; y 8 y 9 el 30. Este esquema no debe confundirse con el de jubilaciones mínimas.

AUH y asignaciones familiares

El calendario publicado para AUH y asignaciones familiares comienza el 11 de noviembre para DNI terminados en 0, continúa el 12 para el 1 y el 13 para el 2. Después aparecen el 16 para terminación 3, el 17 para la 4, el 18 para la 5, el 19 para la 6, el 20 para la 7, el 24 para la 8 y el 25 para la 9.

La Tarjeta Alimentar, cuando corresponde, se acredita junto con la prestación principal de acuerdo con el esquema vigente para cada titular.

Qué pasa con las Pensiones No Contributivas

El cronograma difundido para las Pensiones No Contributivas comienza el 11 de noviembre para las terminaciones 0 y 1; continúa el 12 para los DNI 2 a 7; y finaliza el 13 para las terminaciones 8 y 9.

En todos los casos, la acreditación bancaria puede verificarse a través de los canales oficiales. No es necesario retirar el dinero el mismo día en que se deposita.

Cómo confirmar la fecha sin depender de cadenas de WhatsApp

Antes de organizar un viaje al banco o un pago importante, lo más seguro es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultar el calendario publicado en el sitio oficial. La sección de cobros permite verificar la prestación y la fecha asignada.

Esto cobra importancia porque distintos medios difundieron versiones del calendario de noviembre con discrepancias en algunas fechas. Hasta cotejar cada prestación con el cronograma vigente de ANSES, los días enumerados deben tomarse como fechas difundidas y no como una certificación individual del pago.

Cuánto aumenta el haber de noviembre

La actualización de noviembre fue informada en torno al 1,93% en línea con la movilidad mensual. El monto final puede variar según la prestación, los descuentos y la aplicación de bonos. Para evitar errores, no conviene utilizar un importe genérico como si fuera el depósito exacto de todos los beneficiarios.

La recomendación es consultar el recibo de haberes y el calendario personal de cobros, especialmente si se perciben varias prestaciones o se cambió recientemente de entidad pagadora.

Una precaución importante por los feriados especiales

El Decreto 1103/2026 establece feriado nacional el lunes 9 de noviembre, feriado en CABA y Córdoba el martes 10, y feriado en la provincia de Buenos Aires el miércoles 11. Eso no permite modificar por cuenta propia un calendario de pagos: cada beneficiario debe comprobar su fecha en Mi ANSES o en el cronograma oficial actualizado. Una fecha de cobro informada para una prestación no necesariamente coincide con la de otra.

Si necesitás atención bancaria presencial, revisá también qué días son feriados en CABA y en Provincia antes de trasladarte.