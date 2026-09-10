Anses permite cambiar dónde cobrás desde el celular, pero hay un plazo que conviene conocer antes de hacerlo

Quienes cobran asignaciones o determinados programas de ANSES ya no necesitan acercarse a una oficina para elegir una nueva cuenta o modalidad de cobro. El trámite puede hacerse directamente desde el celular o una computadora, pero hay un detalle importante: el cambio no es inmediato.

Esto cobra especial relevancia durante septiembre, cuando millones de titulares están siguiendo el calendario de pagos y revisando dónde aparece cada acreditación. Cambiar la cuenta justo antes de una fecha de cobro no significa necesariamente que el próximo depósito vaya a llegar al nuevo destino.

Antes de iniciar el trámite conviene revisar también la fecha de cobro prevista para septiembre y comprobar cuál es el medio de pago que figura actualmente en el sistema.

El cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días

ANSES informa que la elección o modificación del medio de cobro para asignaciones y programas puede tardar hasta 60 días en hacerse efectiva.

Eso significa que durante el período de transición el titular debe seguir controlando la cuenta o modalidad anterior. No conviene darla de baja o asumir que el siguiente pago llegará automáticamente al nuevo banco apenas se envía la solicitud.

La gestión se realiza desde mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El cambio para asignaciones y programas se gestiona desde mi ANSES y puede demorar hasta 60 días.

Qué asignaciones y programas pueden cambiarse desde mi ANSES

El trámite digital alcanza a un grupo amplio de prestaciones. Entre las principales se encuentran:

Asignación Familiar por Prenatal.

Asignación por Maternidad y Maternidad Down.

Asignación Familiar por Hijo y por Hijo con Discapacidad.

Ayuda Escolar Anual.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo.

Complemento Leche del Plan 1000 Días y Asignación de Cuidado de Salud Integral.

Desempleo para personal de casas particulares.

Voucher Educativo.

El listado es importante porque este procedimiento específico no incluye jubilaciones y pensiones. Para esas prestaciones, ANSES maneja un circuito diferente de cambio de banco o lugar de cobro.

Cómo hacer el cambio desde el celular

El primer paso es ingresar a mi ANSES o a la aplicación oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se debe buscar la opción relacionada con el medio de cobro y seleccionar una de las alternativas habilitadas para la prestación.

Según el caso, el sistema permite elegir una cuenta bancaria, CBU u otra modalidad disponible. La oferta concreta puede variar según la prestación y la situación del titular.

Antes de confirmar es recomendable verificar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados. Un error en esos datos puede complicar la validación posterior o hacer más difícil recibir comunicaciones del organismo.

Qué hacer si el próximo pago todavía llega a la cuenta anterior

Si la solicitud fue reciente y el depósito sigue apareciendo en la cuenta anterior, eso no implica necesariamente que el trámite haya fallado. El plazo informado por ANSES es de hasta 60 días, por lo que durante ese período puede continuar vigente el medio previo.

En el caso de AUH, además, otros conceptos como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche se acreditan en la misma cuenta de la asignación. Por eso, un cambio de medio de cobro puede involucrar más de un depósito asociado. En esta guía se puede consultar qué extras pueden aparecer junto con la AUH en septiembre.

La excepción para quienes viven en zonas rurales

ANSES contempla una alternativa para personas que viven en zonas rurales y no cuentan con billetera virtual, CBU ni una sucursal bancaria a menos de 40 kilómetros. En esos casos se puede concurrir a una oficina para completar la gestión.

Para el resto de los titulares alcanzados, el organismo indica que la elección del medio de cobro se realiza desde mi ANSES. La clave es no esperar un cambio instantáneo: si se modifica la cuenta durante septiembre, conviene seguir controlando ambos medios hasta que el sistema confirme que la nueva opción ya quedó activa.