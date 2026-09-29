Confirmado: anses resolvió el dato que faltaba para octubre y cambia el total que cobrarán los jubilados

Octubre ya tenía aumento y calendario de pagos, pero todavía faltaba una pieza que podía cambiar el monto final para millones de jubilados y pensionados. Esa definición llegó antes de que termine septiembre y obliga a volver a mirar cuánto se depositará el próximo mes.

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1108/2026 un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para octubre. Con la medida ya vigente, la jubilación mínima no quedará solamente en el nuevo haber fijado por ANSES.

La decisión completa un escenario que había quedado abierto cuando se publicó la nueva escala de jubilaciones y pensiones para octubre: el aumento estaba confirmado, pero el refuerzo todavía dependía de una norma específica.

Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en octubre

La Resolución 284/2026 de ANSES estableció que el haber mínimo de octubre será de $435.748,51. La movilidad aplicada para el mes es del 1,66%, de acuerdo con el cálculo oficial basado en el IPC de agosto.

Como el nuevo decreto mantiene un bono máximo de $70.000 para quienes se encuentran en los niveles de ingresos más bajos, el total para un jubilado que percibe exactamente la mínima será de:

Concepto Monto Jubilación mínima de octubre $435.748,51 Bono extraordinario $70.000 Total $505.748,51

Ese es el dato que no estaba cerrado cuando ANSES confirmó los nuevos haberes. El bono es no remunerativo, no está sujeto a descuentos y tampoco se computa para otros conceptos.

Ver también: ANSES octubre 2026: ya están las fechas de cobro y el feriado cambia el calendario para algunos jubilados

Quiénes reciben los $70.000 completos y quiénes cobran menos

El decreto establece que el refuerzo máximo corresponde a quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobran un monto igual o inferior al haber mínimo previsional.

Cuando la suma de los haberes supera la mínima, el bono se reduce de manera proporcional. El objetivo es que el ingreso previsional más el refuerzo no supere el techo formado por la mínima de octubre más los $70.000.

En la práctica, ese límite queda en $505.748,51. Por ejemplo, una persona que reúna prestaciones por $480.000 no recibirá $70.000 completos: cobrará el complemento necesario para llegar a ese tope.

Qué pasa con la PUAM y las pensiones no contributivas

La medida también incluye a las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a distintas pensiones no contributivas pagadas por ANSES, entre ellas las de vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

La PUAM fue fijada oficialmente en $348.598,81 para octubre. Como ese importe está por debajo de la jubilación mínima, quienes cumplan los requisitos del decreto accederán al bono completo de $70.000 y alcanzarán un total de $418.598,81.

En todos los casos, el beneficio debe encontrarse vigente en el mismo mes en que se efectúe la liquidación. Para las pensiones con copartícipes, la norma considera el beneficio como un único titular a los efectos del bono.

Cuándo empiezan los pagos de octubre

Los primeros pagos previsionales de octubre comenzarán el jueves 8. La fecha exacta depende de la terminación del DNI, el tipo de prestación y el intervalo de haberes.

El calendario tendrá además una pausa por el fin de semana largo, por lo que entre algunos grupos habrá varios días de diferencia. La tabla completa de pagos de ANSES para octubre permite revisar cada terminación de documento.

Con el bono ya oficializado, octubre queda así con las dos variables principales cerradas: el nuevo haber por movilidad y el refuerzo extraordinario para los ingresos previsionales más bajos.