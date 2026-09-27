PAMI otorga medicamentos al 100%: los requisitos y el tope de ingresos para tener remedios gratis en octubre

Por Denisse Helman
Pami medicamentos

Si sos afiliado a PAMI y tenés dudas sobre si podés retirar tus remedios sin pagar un solo peso en la farmacia, la obra social ratificó los controles de ingresos y patrimonio para acceder al subsidio social. Cumpliendo con los topes fijados, podés gestionar la cobertura total directamente desde tu celular o computadora.

El límite de ingresos de $654.000 y el tope para hogares con discapacidad

PAMI exige que los jubilados y pensionados perciban un haber neto menor a 1,5 jubilaciones mínimas, fijado en $654.000 mensuales, para otorgar los medicamentos al 100%.

En aquellos hogares donde resida al menos un familiar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingresos se eleva a 3 haberes mínimos.

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Por su parte, tratamientos para patologías crónicas o complejas (como oncológicos o trasplantes) mantienen la gratuidad automática sin evaluación de ingresos.

Requisitos patrimoniales e incompatibilidades socioeconómicas

Para que el subsidio social sea aprobado, el organismo verifica que el titular cumpla con condiciones de vulnerabilidad económica:

  • Bienes e inmuebles: No tener más de una propiedad registrada a su nombre.
  • Vehículos: No poseer un automóvil con menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares con CUD).
  • Otros bienes: No contar con prepaga, embarcaciones, aeronaves ni participaciones societarias.
  • Excepción: Los Veteranos de la Guerra de Malvinas están exentos del control patrimonial.

Paso a paso para hacer el trámite web y retirar sin costo

La gestión se realiza de forma remota a través del portal de PAMI o desde la aplicación móvil con DNI y número de afiliación.

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  • Solicitar al médico de cabecera la receta electrónica digital.
  • Ingresar a la sección de trámites web en la app o página oficial de PAMI.
  • Si son hasta 4 medicamentos, la aprobación es directa e inmediata en el sistema.
  • Si son 5 o más medicamentos, la solicitud pasa a una auditoría médica central para su revisión.
  • Aprobado el beneficio, se retiran las drogas en la farmacia adherida presentando DNI y credencial.

Trámite por excepción si superás el tope de ingresos y fechas de cobro

Si cobrás más de $654.000 pero el gasto en remedios insume el 15% o más de los ingresos del hogar, podés pedir la exención en la agencia de PAMI.

Deberás presentar un resumen de historia clínica y realizar una evaluación socio-sanitaria en tu Unidad de Gestión Local (UGL).

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En tanto, los haberes con el bono de $70.000 se acreditarán en octubre según el número de DNI: 0 (8/10), 1 (9/10), 2 (13/10), 3 (14/10), 4 (15/10), 5 (16/10), 6 (19/10), 7 (20/10), 8 (21/10) y 9 (22/10).

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