PAMI otorga medicamentos al 100%: los requisitos y el tope de ingresos para tener remedios gratis en octubre

Si sos afiliado a PAMI y tenés dudas sobre si podés retirar tus remedios sin pagar un solo peso en la farmacia, la obra social ratificó los controles de ingresos y patrimonio para acceder al subsidio social. Cumpliendo con los topes fijados, podés gestionar la cobertura total directamente desde tu celular o computadora.

El límite de ingresos de $654.000 y el tope para hogares con discapacidad

PAMI exige que los jubilados y pensionados perciban un haber neto menor a 1,5 jubilaciones mínimas, fijado en $654.000 mensuales, para otorgar los medicamentos al 100%.

En aquellos hogares donde resida al menos un familiar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingresos se eleva a 3 haberes mínimos.

Por su parte, tratamientos para patologías crónicas o complejas (como oncológicos o trasplantes) mantienen la gratuidad automática sin evaluación de ingresos.

Requisitos patrimoniales e incompatibilidades socioeconómicas

Para que el subsidio social sea aprobado, el organismo verifica que el titular cumpla con condiciones de vulnerabilidad económica:

Bienes e inmuebles: No tener más de una propiedad registrada a su nombre.

No tener más de una propiedad registrada a su nombre. Vehículos: No poseer un automóvil con menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares con CUD).

No poseer un automóvil con menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares con CUD). Otros bienes: No contar con prepaga, embarcaciones, aeronaves ni participaciones societarias.

No contar con prepaga, embarcaciones, aeronaves ni participaciones societarias. Excepción: Los Veteranos de la Guerra de Malvinas están exentos del control patrimonial.

Paso a paso para hacer el trámite web y retirar sin costo

La gestión se realiza de forma remota a través del portal de PAMI o desde la aplicación móvil con DNI y número de afiliación.

Solicitar al médico de cabecera la receta electrónica digital .

. Ingresar a la sección de trámites web en la app o página oficial de PAMI.

Si son hasta 4 medicamentos , la aprobación es directa e inmediata en el sistema.

, la aprobación es directa e inmediata en el sistema. Si son 5 o más medicamentos , la solicitud pasa a una auditoría médica central para su revisión.

, la solicitud pasa a una auditoría médica central para su revisión. Aprobado el beneficio, se retiran las drogas en la farmacia adherida presentando DNI y credencial.

Trámite por excepción si superás el tope de ingresos y fechas de cobro

Si cobrás más de $654.000 pero el gasto en remedios insume el 15% o más de los ingresos del hogar, podés pedir la exención en la agencia de PAMI.

Deberás presentar un resumen de historia clínica y realizar una evaluación socio-sanitaria en tu Unidad de Gestión Local (UGL).

En tanto, los haberes con el bono de $70.000 se acreditarán en octubre según el número de DNI: 0 (8/10), 1 (9/10), 2 (13/10), 3 (14/10), 4 (15/10), 5 (16/10), 6 (19/10), 7 (20/10), 8 (21/10) y 9 (22/10).