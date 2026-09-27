Ya es oficial: anses fijó cuánto cobrarán los jubilados en octubre y todavía falta una definición clave

La ANSES ya oficializó los nuevos valores que cobrarán jubilados y pensionados en octubre de 2026. La resolución publicada esta semana confirmó la actualización mensual por movilidad y despejó una de las dudas más importantes del calendario previsional. Sin embargo, todavía queda una definición que mantiene la atención de millones de beneficiarios.

De acuerdo con la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $435.748,51 en octubre. A su vez, la PUAM quedará en $348.598,81 y el haber máximo se ubicará en $2.932.174,85.

La actualización responde a la movilidad mensual que se ajusta según la inflación. En este caso, ANSES tomó como referencia una variación de 1,66%, por lo que los nuevos montos se aplicarán en los pagos correspondientes al décimo mes del año.

ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre

Con la publicación oficial, los principales valores del sistema previsional quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51

$435.748,51 Jubilación máxima: $2.932.174,85

$2.932.174,85 PUAM: $348.598,81

$348.598,81 Prestación Básica Universal (PBU): $199.335,05

Además, la resolución fijó las bases imponibles mínima y máxima en $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente. Se trata de valores técnicos, pero importantes para distintos cálculos del sistema previsional.

Para los beneficiarios, el dato central sigue siendo el monto final que recibirán en octubre. Y ahí aparece la pregunta que aún no tiene respuesta oficial definitiva: qué pasará con el bono extraordinario.

La definición clave que todavía esperan los jubilados

Si bien la ANSES ya confirmó los haberes de octubre, hasta el momento no se publicó una norma específica que oficialice un nuevo bono para ese mes. Eso no significa necesariamente que no vaya a existir, pero sí implica que todavía no fue formalizado al cierre de esta nota.

Por eso, quienes cobran la mínima siguen atentos a una eventual decisión del Gobierno, ya que el bono puede modificar de manera concreta el ingreso final a percibir. En los últimos meses, ese extra fue una parte clave del monto total que recibieron millones de jubilados y pensionados.

En este contexto, lo más prudente es distinguir entre lo ya confirmado y lo que aún está pendiente. Confirmado está el valor del haber por movilidad. Pendiente, en cambio, está la eventual publicación de un bono complementario.

También se espera en los próximos días el detalle del calendario de pagos de octubre, con las fechas para jubilados y pensionados según la terminación del DNI. Ese cronograma suele difundirse a pocos días de comenzar el nuevo mes.

Así, octubre llega con una certeza y una incógnita: los haberes ya tienen monto oficial, pero el ingreso final de los sectores de menores ingresos todavía puede cambiar si aparece una nueva medida adicional. Hasta que eso ocurra, la expectativa sigue abierta.